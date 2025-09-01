Google Play Store: Apps von anderen Geräten löschen wird einfacher – neue Funktion zeigt sich (Teardown)

Über den Google Play Store lassen sich bekanntlich nicht nur viele Apps aufspüren und installieren, sondern es kann auch der umgekehrte Weg gegangen werden, um Apps vom Smartphone zu löschen. Jetzt steht eine neue Funktion vor der Tür, mit der Nutzer eine einfache Möglichkeit erhalten sollen, eine ausgewählte App auch von anderen Geräten deinstallieren zu können.



Viele Nutzer besitzen heute mehr als ein aktiv genutztes Android-Gerät, seien es mehrere Smartphones, das zusätzliche Tablet, die Smartwatch, der Smart TV oder andere Geräte. Über den Google Play Store lassen sich diese Geräte verwalten, es lassen sich Apps auf andere Geräte mit demselben Google-Konto installieren und über Umwege auch App-Listen abrufen. Auch das Deinstallieren ist möglich, allerdings ebenfalls nur über Umwege.

Jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns eine neue Funktion für das App-Listing. Mit dieser soll es schon bald möglich sein, Apps von anderen Geräten zu deinstallieren. Wie ihr auf obigem Screenshot sehen könnt, werden im Listing alle eure alternativen Geräte mit demselben Google-Konto aufgelistet, der Installationsstatus aufgelistet und die Möglichkeit geboten, die App entweder zu installieren oder eben auch wieder zu deinstallieren.

Diese Fern-Deinstallation ist keine neue Funktion, denn sie steht bisher schon über die App-Verwaltung zur Verfügung, benötigt aber mehrere Schritte und manchmal viel Geduld. Mit der neuen Umsetzung geht es bei direkter App-Auswahl etwas leichter und ihr seht sofort auf einen Blick, auf welchen Geräten die App vorhanden ist und auf welchen nicht.

Die neue Funktion ließ sich bisher nur im Rahmen eines Teardowns über versteckte Schalter aktivieren. Ein baldiger Rollout ist wahrscheinlich, ebenso wie die des Google Play-Autostarts, die sich erst vor wenigen Tagen gezeigt hat:

