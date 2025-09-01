Smartphones: Die Anzahl der Kameras sinkt – neue Modelle haben immer weniger Kameralinsen verbaut

Praktisch alle Smartphones besitzen mehr als eine Kamera und bei manchen Geräten ist es gar eine Handvoll Kameralinsen oder noch mehr – das ist auch dem Trend der letzten Jahre geschuldet. Doch wie eine Studie jetzt herausgefunden hat, scheint der Trend zu noch mehr Kameras ein Ende gefunden zu haben und sich umzukehren. Tatsächlich ist die Zahl der Kameras auf den verkauften Smartphones im zweiten Quartal gesunken.



So gut wie jedes Smartphone hat mindestens zwei Kameras: Eine auf der Front und eine auf der Rückseite – Ausnahmen sind kaum vorhanden. Doch weil die Kamera-Qualität in den letzten Jahren ein enorm wichtiger Faktor und ein großes Verkaufsargument gewesen ist, haben viele Hersteller neben Qualität auch auf Quantität gesetzt und immer mehr Linsen verbaut. Eine Standardkamera, eine Zoom-Kamera, eine Ultrawide-Kamera und zum Teil wurden auch noch weitere unterstützende Linsen verbaut.

Eine Studie hat ergeben, dass alle im zweiten Quartal 2025 verkauften Smartphones durchschnittlich 3,19 Kameralinsen hatten – nach 3,37 im Vorjahr. Das ist also ein sichtbarer Trend nach unten. Betrachtet man nur die Rückseiten-Kameras – denn auf der Vorderseite haben nur die allerwenigsten Geräte mehr als eine oder gar keine – sinkt es von 2,37 auf 2,18. Der Zenit war mit 2,89 Rückkameras übrigens schon 2021 erreicht.

Als Grund für den Rückgang wird angegeben, dass die Qualität der einzelnen Kameras immer weiter steigt und gleichzeitig auch KI die Bilder soweit aufwertet, dass auf die eine oder andere Kameralinse verzichtet werden kann. Bei Google geht der Trend derzeit noch in die andere Richtung, nämlich mit einer Kamera mehr beim Pixel 10 sowie einer ganzen Armada beim Pixel 10 Pro Fold, aber auch in Mountain View wird man sicherlich das Einsparpotenzial bereits erkannt haben.

Das passt auch gut in meine Spekulation, dass die Pixel-Smartphones der nächsten Generationen vielleicht keine Kameraleiste mehr haben werden. Vielleicht kann auf eine der drei Kameras verzichtet werden, was dann wiederum ein ganz neues Design ermöglichen würde. Mehr zu den Gründen und Hinweisen findet ihr im verlinkten Artikel:

