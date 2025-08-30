Pixel-Smartphones: Verschwindet die Kameraleiste? Google stellt signifikant neues Design in Aussicht

Google hat mit den Pixel-Smartphones eine echte Marke geschaffen, die nach mittlerweile zehn Generationen nicht nur einen bekannten Namen, sondern auch einen hohen Wiedererkennungswert hat. Doch an diesem könnte man schon bald rütteln, denn Googles Chefdesignerin hat mehr oder weniger ein völlig neues Design für die nächste Generation in Aussicht gestellt. Selbst der Kamerabalken könnte geopfert werden.



Gerade erst hat Google zehn Generationen Pixel-Smartphones gefeiert und will diesen immer erfolgreicheren Weg natürlich fortsetzen. Dass im nächsten Jahr die Pixel 11-Smartphones und 2027 die Pixel 12-Smartphones kommen, dürfte daher für niemanden eine Überraschung sein. Wir hatten euch bereits erste Infos zum Pixel 11 und Pixel 12 geliefert und auch Googles Chefdesignerin konnte bereits – ohne zu viel zu verraten – bestätigen, dass diese Generationen kommen werden.

Das auffälligste Design-Merkmal der modernen Pixel-Smartphones ist die Kameraleiste, die seit der sechsten Generation vorhanden ist und sich in jedem Jahr ein wenig verändert hat. Aus Designer-Sicht war das Pixel 6 eine Revolution, während alle Nachfolger eine Evolution waren. Mit dem Sprung zu den Pixel 11-Smartphones dürfte die nächste Revolution anstehen. Googles Pixel-Chefdesignerin Ivy Ross hat jetzt angekündigt, dass seine Abteilung „alle zwei bis drei Jahre signifikante Änderungen“ am Design vornehmen will. Davon kann man spätestens seit dem Pixel 8 aber nicht mehr sprechen.

Diese Aussage kann man für sich stehen lassen und bedeutet schon, dass das Design trotz starker Erkennbarkeit und sicherlich auch technischen Vorteilen nicht in Stein gemeißelt ist. Untermauern tut Ross seine Aussage damit, dass man gerade das Pixel 11-Design final abgeschlossen hat und sich in der Planungsphase für das Pixel 12 befindet. Mit diesem Meilenstein im Hinterkopf hat die Aussage noch einmal ein anderes Gewicht. Nämlich, dass Ross die „signifikante Änderung“ bereits abgesegnet hat.









Verabschiedet sich Google von der Kameraleiste?

Jetzt kann man darüber spekulieren, was aus Designer-Sicht eine signifikante Änderung ist. Wer den ganzen Tag mit der Lupe arbeitet und kleinste Farbnuancen diskutiert, könnte selbst den Pixel 10-Sprung schon als groß empfinden. Doch ich gehe davon aus, dass Ross genügend Abstand hat, um eine solche Aussage in einem vielbeachteten Interview nicht zu übertreiben. Daher ist es denkbar, dass die Kameraleiste schon bald weichen muss oder zumindest sehr stark adaptiert wird.

Google hätte auch allen Grund dazu – wegen der Konkurrenz. Denn Spatzen pfeifen schon länger von den Dächern, dass die neuen iPhones aussehen wie ein Pixel und ebenfalls eine Kameraleiste erhalten. Apples Designer werden sich nicht die Blöße geben, das zu sehr nach Pixel aussehen zu lassen, aber auf den ersten Blick fällt damit Googles Alleinstellungsmerkmal plötzlich weg. Grund genug, dieses deutlich zu verändern. In welche Richtung es gehen kann, lässt sich nur spekulieren.

Sollte das neue Design dann noch durchdachter und praktischer als der Kamerabalken sein, kann man das dann natürlich auch Cupertinos Designern genüsslich vorhalten. Aber warten wir mal ab…

