Android: Google hält Tablets für sinnlos und überflüssig – und steigt schon wieder aus dem Tablet-Markt aus

Im Sommer vor zwei Jahren hat Google das neue Pixel Tablet angekündigt, dass man mit viel Vorlaufzeit und großem Aufwand vorbereitet hat. Die Pläne waren groß, man sprach selbst von einem überfälligen Comeback der Tablets und der Notwendigkeit der Geräte für den smarten Bereich. Heute will man davon allerdings nichts mehr wissen und hat jetzt angekündigt, auf absehbare Zeit kein neues Tablet mehr auf den Markt bringen zu wollen.



So erfolgreich Google im Smartphone-Bereich ist, sowohl mit Pixel als auch dem Betriebssystem Android, so durchwachsen sind die Erfolge im Tablet-Bereich. Zwar ist Android die Abstand mächtigste Plattform neben Apples iPadOS, aber wirklich viel Liebe haben die Geräte von Google und gefühlt auch den Nutzern nie bekommen. Mit dem Start des Pixel Tablet im Juni 2023 hätte sich das ändern sollen, doch Googles Pixel-Abteilung hat sich bei dem Neustart mächtig verschätzt.

Das Pixel Tablet war ein riesiger Flop, denn man ist an den eigenen Ansprüchen gescheitert. Statt ein wirklich gutes Tablet auf den Markt zu bringen, das der Marke „Pixel“ gerecht geworden wäre, hatte man sich für einen Hybrid aus Tablet und Smart Display entschieden. Die Kombination lag nahe. Doch das hat dazu geführt, dass man ein schwaches Tablet und ein viel zu teures, ebenso schwaches Smart Display auf den Markt gebracht hatte. Mit dem lange Zeit geplanten „Pixel Tablet Pro“ hätte man das herausreißen können, doch dieses ist niemals erschienen. Übrigens ebenso wenig wie der kürzlich aufgetauchte Pixel Tablet Pen.

Schon wenige Monate nach dem Verkaufsstart des Pixel Tablet gab es erste Gerüchte, dass Google die Notbremse gezogen hat und wenige Monate später bestätigte sich dies aus einer Vielzahl von Quellen. Google hatte die Entwicklung des Pixel Tablet 2 und Pixel Tablet 3 gestoppt. Beide bereits in Entwicklung befindlichen Geräte wurden abgesagt und werden auch nicht mehr kommen.









Google hält Tablets für sinnlos und lästig

Jetzt hat Google diesen Entwicklungsstopp bestätigt und gar noch nachgetreten: Man sieht „überhaupt kein Szenario, in dem Nutzer ein Tablet benötigen würden“. Kein Nutzer will mehr als ein Smartphone sowie die Wearables in Form von Uhren, Brillen oder Kopfhörer bei sich tragen. Mehr Geräte bedeuten mehr Last. Jedes Mal, wenn eine neue Produktkategorie startet, steigt der Aufwand für den Nutzer, diese aufladen zu müssen. Man kann beim Tablet sicherlich nicht von einer neuen Produktkategorie sprechen, aber offenbar ist es in dieser illustren Sammlung von Geräten mit Abstand am wenigsten notwendig. Letzter Nachtritt: Die Geräte sind „sehr sinnlos und überflüssig“.

Ich denke, allein nach diesen Aussagen darf sich Google in den nächsten fünf Jahren nicht erlauben, überhaupt an ein Tablet zu denken. Denn diese Haltung scheint man im Unternehmen seit langer Zeit zu haben. Alle Google-Tablets bis auf das damalige Nexus 7 waren mehr oder weniger Flops. Man ist mehrfach aus dem Markt ausgestiegen und selbst der letzte Anlauf war trotz der umfangreich vorgenommenen Tablet-Optimierungen von Android nur halbherzig. Google und Tablets, das will einfach nicht passen.

Die Entscheidung ist nachvollziehbar. Doch ob das gerade jetzt, wo schon bald Android und ChromeOS zusammenwachsen, eine gute Idee ist, muss sich zeigen. Auch der in dieser Woche bekannt gewordene Wechsel der Amazon-Tablets zu Android wird den Markt eher stärken. Google sollte also weiterh daran arbeiten, Android für Tablets zu optimieren – dann eben auch ohne eigene Hardware.

» Zehn Generationen Pixel-Smartphones: Google verrät Erfolgsgeheimnis und blickt auf die Meilensteine zurück

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.