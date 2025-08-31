Pixel Glass: Googles Smart Glasses jetzt schon vor dem Aus? Google plant keine eigene smarte Brille (mehr)

Google arbeitet seit vielen Jahren an Smart Glasses, die man eigentlich schon bald als Pixel Glass auf den Markt bringen und damit noch einmal ganz groß einsteigen wollte. Doch daraus scheint wohl schon wieder nichts zu werden, denn jetzt hat der Hardware-Chef bestätigt, dass das Unternehmen nach wie vor nicht entschieden hat, ob die in Planung befindlichen Projekte in Produktion gehen werden.



Vermutlich gibt es kaum ein Unternehmen, das seit so langer Zeit an smarten Brillen arbeitet wie Google. Das bis heute vielen Menschen bekannte Google Glass liegt schon ganze 13 Jahre zurück und trotz schnellem Verkaufsstopp hat man das dazugehörige Projekt nie eingestellt. Es wurde immer mehr umgeschichtet, umbenannt und vielleicht auch neugestartet, aber grundsätzlich war das „Project Glass“ niemals tot und lebt bis heute.

Googles smarte Brille ist auf dem Weg…

Wir haben hier im Blog schon häufig über den Glass-Neustart berichtet, euch das neue Betriebssystem Android XR gezeigt, die neuen Google-Apps für Android XR und auch die Bilder der neuen Glass-Brillen gezeigt. Google selbst hat die Brille mehrfach angeteasert, erst für 2024 und für 2025 in Aussicht gestellt und hat diese im Frühjahr gar einige interessierte Tester ausprobieren lassen. Und dennoch schwebt wohl ein riesiges Fragezeichen über dem Projekt.

… oder doch nicht?

Jetzt hat Googles Pixel-Chef Rick Osterloh allerdings heftig auf die Euphoriebremse getreten: Zwar soll sich eine smarte Brille seit langer Zeit in Entwicklung befinden, aber das Unternehmen hat noch immer nicht entschieden, ob diese in Produktion geht. Weil der Start schon mehrfach verschoben wurde, scheint es wohl intern große Unstimmigkeiten zu geben. Zwar ist sich Osterloh bewusst, dass Smart Glasses ein wichtiger Teil der Zukunft der Unternehmenszukunft sind, aber man weiß noch nicht, ob man mit einem eigenen Produkt einsteigen soll.

Details zu diesen Unstimmigkeiten gibt es nicht. Osterloh ließ lediglich durchblicken, dass man Brillen ohne Display interessant findet, die in Kombination mit einem Smartphone verwendet werden. Sollte es eine Google-Brille geben, wird man mit dieser also wohl nicht in die AR-Welt abtauchen können. Wir dürfen gespannt sein, wie man sich nach dem großen Startschuss von Android XR und den Brillen der Partner dazu äußern wird.

