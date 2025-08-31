Pixel-Smartphones: Google wird nie ein großer Player im Smartphone-Markt sein – und will das auch gar nicht

Google kann mit den Pixel-Smartphones immer größere Erfolge einfahren und die Marktanteile von Jahr zu Jahr steigern – doch wo ist die Grenze? In einem überraschend tiefblickenden Interview hat Googles Pixel-Chef auf großer Bühne verraten, dass sein Unternehmen niemals ein großer Player sein wird – und das auch gar nicht sein will. Aktuelle Entwicklungen scheinen das gar zu belegen.



Google hat die Reihe der Pixel-Smartphones vor mittlerweile zehn Generationen aus der Taufe gehoben und diese nicht nur durch eine neue Marke von den Nexus-Geräten abgegrenzt, sondern auch durch das Vorhaben, ernsthafte und spürbare Marktanteile zu gewinnen. Mittlerweile scheint man auf einem guten Weg zu sein und findet sich in immer mehr Ländern weit über der Wahrnehmungsgrenze der Marktanteile, gar in den Top5 oder vereinzelt noch weiter oben.

Immer wieder wird Google nachgesagt, auf lange Sicht sehr hohe Marktanteile anzustreben und sich von allen Smartphone-Partnern weitestgehend unabhängig zu machen, doch offenbar ist das gar nicht (mehr) das Ziel. Wie Pixel-Chef Rick Osterloh jetzt in einem überraschend ehrlich Interview einräumt, wird „Google Pixel nie ein großer Player auf dem Smartphone-Markt“ sein. Selbst in der Chefetage hat man also nicht den Glauben daran, jemals zu Apple oder Samsung aufzuschließen oder andere etablierte Marken zu überholen.

Man kann das als realistische Einschätzung bewerten. Viel überraschender ist es aber, dass das für das Unternehmen offenbar in Ordnung ist. Google will mit Pixel nur „ein ausreichend gutes Geschäft aufbauen“, das sich selbst trägt und keine Kosten verursacht. Das Wachstum der Marke soll im Einklang mit den Innovationen bei Google stehen und diese nicht übertrumpfen. Sprich, die Pixel haben wohl nach wie vor den Stellenwert im Unternehmen, die wichtigen Google-Plattformen zu stützen und müssen nicht unbedingt selbst zur Gelddruckmaschine werden.

Natürlich ist eine solche ausgesprochene Zufriedenheit in der Öffentlichkeit auch als reines Marketing zu bewerten – was soll der Chef auch anderes sagen? Allerdings hat man auch gleichzeitig verkündet, dass Pixel keine neuen Tablets, keine smarten Ringe, keine Flippables und auch keine Smart Glasses auf den Markt bringen wird – zumindest auf absehbare Zeit. Es scheint also tatsächlich intern die Handbremse angezogen worden zu sein, sodass „Pixel“ sich weiter langsam entfalten kann. Ob das der richtige Weg ist, werden die Marktanteile der nächsten Jahre zeigen.

» Zehn Generationen Pixel-Smartphones: Google verrät Erfolgsgeheimnis und blickt auf die Meilensteine zurück

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.