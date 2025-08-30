Zehn Generationen Pixel-Smartphones: Google verrät Erfolgsgeheimnis und blickt auf die Meilensteine zurück

Google ist mit den Pixel-Smartphones in die zehnte Generation gestartet und hat damit einen Meilenstein erreicht, den viele dem Unternehmen vermutlich nicht zugetraut haben. Anlässlich des Pixel 10-Starts blickt Google auf die erste Generation und dessen erfolgreiche Nachfolger zurück – und man zeigt, welche Werte und Stärken seit der ersten Generation unverändert sind.



Als Google im Oktober 2016 die erste Generation der Pixel-Smartphones vorgestellt hat, waren viele Nutzer skeptisch. Denn die zuvor angebotenen Nexus-Smartphones waren zwar in einigen Kreisen anerkannt, aber nicht wirklich populär. Die neue Marke kam nicht gut an, der Abschied von den erfolgreichen Smartphone-Partnern noch weniger und bis zur Präsentation war nicht einmal klar, dass es zwei Smartphones (Pixel und Pixel XL) gibt. Kurz: Es war holprig.

Doch schon mit der ersten Generation hat Google Stärken gebracht und Werte eingeführt, die bis heute Bestand haben: Revolutionäre KI-gestützte Kameras, hilfreiche und exklusive Software-Funktionen sowie eine umfangreich personalisierte Google-Experience. Laut Googles Pixel-Produktmanager Peter Prunuske war Googles Mission von Tag 1, „das Beste von Google“ zu den Nutzern zu bringen. Ein weiterer Manager legt nach: Es war das Ziel, „die Stärken von Google zusammenzuführen und aus der Kombination von Software, Hardware und KI die beste Erfahrung zu schaffen“.

Bei Pixel haben wir im Laufe der Jahre viele unserer beliebtesten Funktionen vorgestellt, darunter Nachtsicht, Autounfallerkennung, Foto-Unschärfekorrektur, Magischer Radiergummi und mehr. Einige der ersten Projekte des Teams konzentrierten sich auf die Unterstützung von Backup- und Wiederherstellungsfunktionen in allen Google-Apps, damit Nutzer, die zu Pixel wechseln, problemlos zurechtkommen. Außerdem gab es die Top Shot-Funktion in der Pixel-Kamera und der Google Fotos-App.









Die Pixel-Smartphones haben ihre Werte im Laufe der Jahre ausgebaut und immer mehr KI-Features erhalten, aber den vielleicht größten Schritt hat man mit der sechsten Generation getan: Es gab ein völlig neues Design mit der heute ikonischen Kameraleiste, man hat den Tensor-SoC eingeführt und damit die Tür für viele Anpassungen und KI-Funktionen geöffnet und viele grundlegende Dinge geändert. Tatsächlich gelten die Pixel-Smartphones auch erst seit der sechsten Generation als Erfolg und bei vielen Smartphone-Käufern als ernsthafte Alternative. Außerdem wurde erstmals das Pro-Modell eingeführt.

Smartphones gehören generell zu den komplexesten Unterhaltungselektronikgeräten, die man herstellen kann. Teams aus Ingenieuren und Programmmanagern müssen die Produktion täglich überwachen. Sie müssen sicherstellen, dass die Teile dort sind, wo sie hin sollen. Das ist ein außerordentlich komplexer Vorgang.

Wir dürfen gespannt sein, was die nächsten Jahre für die Pixel-Smartphones bereithalten. Die Kernthemen Kamera, Rechenpower und KI werden sicherlich noch sehr lange erhalten bleiben. Äußerlich könnte es ein völlig neues Pixel-Design geben.

