Pixel Update: Magische Pixel 10-Funktionen, Stärken der Pixel Watch 4 und Pixel Buds, neue Pixel-App und mehr

Die letzte Pixel-Woche im August geht zu Ende und stand natürlich noch ganz im Zeichen der neuen Produkte. Wir haben euch alle magischen KI-Funktionen der Pixel 10-Smartphones, der Pixel Watch und natürlich auch der Pixel Buds gezeigt. Haben die neue Pixel-App vorgestellt und natürlich über Aktionen berichtet. Wir schauen auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Rund um die Pixel-Produkte gab es in dieser Woche, wie zu erwarten, viele neue Informationen zu den neuen Apps und Features, zum Zubehör, natürlich viel Werbung für den Verkaufsstart und mehr. Aber es gibt auch eine neue Pixel-App, wir zeigen euch die besten Schutzhüllen und einiges mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Viele Pixel 10-Infos

Google hat die Pixel 10-Smartphones am Donnerstag auf den Markt gebracht. Jetzt können alle frühen Besteller nicht nur von der Aktion profitieren (siehe unten), sondern natürlich auch die vielen neuen KI-Features ausprobieren. Wir stellen sie euch allesamt im Detail in den verlinkten Artikeln vor:

» Das sind die neuen KI-Kamerafunktionen der Pixel 10-Smartphones

» Das sind die magischen KI-Funktionen der Pixel 10-Smartphones

» Darum ist der Tensor-SoC ein echter Gamechanger

» Pixel 10-Smartphones kommen ohne SIM-Slot

» Alle Pixel 10-Stärken zum Verkaufsstart

Pixel 10 Pro jetzt noch mit 250 Euro Eintauschbonus bestellen + ein Jahr Google One AI Pro gratis:



Letzte Aktualisierung am 2025-08-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Pixel Watch 4 mit vielen Stärken

Google bringt mit der Pixel Watch 4 viele neue KI-Stärken auf die Smartwatches. Neben den neuen Funktionen rund um Gemini gibt es einen größeren Akku, ein größeres Display, endlich die langersehnte Reparierbarkeit der Smartwatch und eine gesteigerte Rechenpower. Im folgenden Artikel fassen wir sie euch allesamt zusammen.

» Das sind die wichtigsten Stärken der Pixel Watch 4

Pixel Buds-Stärken

Auch die Pixel Buds haben ein großes Upgrade erhalten. Einmal in Form der zweiten a-Generation mit sehr vielen Neuerungen, die wir in der Form nicht erwartet hätten – Stichwort ANC oder Spatial Audio. Passend dazu gibt es aber auch ein großes Update-Paket für die Pixel Buds Pro 2, die neue Features per Software-Upgrade bekommen.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen für Pixel Buds 2a und Pixel Buds Pro 2

Pixel Care+ startet

Google hat das neue Geräteschutzprogramm Pixel Care+ in den USA gestartet. Dieses kann gegen eine monatliche oder jährliche Zahlung das Smartphone gegen alle wichtigen Schäden versichern. Displaybruch und Akkutausch können ohne Kosten unbegrenzt in Anspruch genommen werden. Es gibt einen höher priorisierten Zugang zum Google-Support, für die Reparaturen stehen Google-Experten bereit und selbst gegen Diebstahl oder Verlust kann man sich schützen lassen.

» Google startet neues Pixel Care+ Schutzprogramm

Pixel 10 Pro vs. Samsung Galaxy S25 vs. iPhone 16

Googles neues Flaggschiff-Smartphone tritt gegen die größten Konkurrenten aus dem Hause Samsung und Apple an. Wenig überraschend gewinnt Googles Pixel 10 Pro den Wettlauf um die Akkulaufzeit, was bei einem deutlich größeren Akku aber auch keine Überraschung ist. Schaut euch einmal die Ergebnisse an, die mehr aussagen, als es auf den ersten Blick scheint.

» Pixel 10 Pro vs. Galaxy S25 vs. iPhone 16: Googles Akku hält am Längsten durch – ein Vergleichstest (Video)









Mein Pixel startet

Es gibt eine neue Pixel-App, die in diesen Tagen bei allen Pixel-Nutzern kommt. Diese dient zur Verwaltung des Smartphones, informiert über alle Pixel-Geräte, über die Garantiedauer, hilft beim Support, bei der Reparatur und beim Aufspüren. Aber die App hält auch viele Tipps bereit und ist ein Shortcut in den Google Store, der vielleicht zukünftig spezielle Aktionen bereithalten könnte.

» Google startet neue App ‚Mein Pixel‘

Pixelsnap ist jetzt erhältlich

Das Pixelsnap-Ladesystem ist jetzt erhältlich. Schaut euch die Produkte einmal an, mit dem das Pixel 10-Smartphones kabellos magnetisch aufgeladen oder hingestellt werden kann.

» Google startet neues magnetisches Ladesystem Pixelsnap

Letzte Aktualisierung am 2025-08-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10-Schutzhüllen sichern

Wer sein neues Pixel 10 bereits erhalten hat, sollte nicht auf die Schutzhüllen vergessen. Wir haben euch sehr günstige und dennoch enorm starke Schutzhüllen im Detail vorgestellt

» Jetzt starke und günstige Pixel 10-Schutzhüllen sichern

Letzte Aktualisierung am 2025-08-24 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Neue Pixel-Produkte jetzt vorbestellen

Ihr könnt die neuen Pixel-Produkte jetzt trotz bereits erfolgtem Verkaufsstart noch „vorbestellen“ und von einer Reihe von Aktionen profitieren. So bekommt ihr beim Pixel 10-Kauf jetzt noch einen 10 Euro Eintauschbonus, ein ganze Jahre Google One AI Pro kostenlos und einiges mehr – das solltet ihr nicht verpassen.

» Jetzt noch die neuen Pixel-Produkte in Aktion bestellen

Pixel 10 Pro jetzt noch mit 250 Euro Eintauschbonus bestellen + ein Jahr Google One AI Pro gratis:



Letzte Aktualisierung am 2025-08-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.