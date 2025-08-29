Gemini Update: Kostenlose Videogeneratoren, Android Auto-Start, neue Smart Speaker, Fitness und Inkognito

Die letzte Gemini-Woche im August geht vorüber und hat uns wieder eine ganze Reihe von größeren und wichtigen Ankündigungen rund um das KI-Modell gebracht. Man will offenbar viele Nutzer für Videogeneratoren begeistern, steht vor dem Sprung ins Auto und Smart Home, bringt einen neuen Fitnesstrainer und mehr. Natürlich haben wir euch wie gewohnt zeitnah über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Bei Googles KI-Modell ging die Entwicklung auch in der Sommerpause unvermindert weiter, sodass es in den letzten Tagen wieder viele große Ankündigungen geben konnte. Diese reichten vom baldigen Start im Smart Home über die Ausweitung auf den Fitnessbereich und in das Auto bis hin zu neuen kostenlos zugänglichen Videogeneratoren. Die zu Ende gehende Woche war wieder gut gefüllt mit Schlagzeilen rund um Gemini. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google verschenkte Veo 3-Zugänge

Googles KI-Videogenerator Veo 3 hat bei der Vorstellung und in den folgenden Wochen für große Begeisterung sorgen können, steht aktuell aber nur per Abo zur Verfügung. Am vergangenen Wochenende hatte man die starke Aktion, dass alle Nutzer den Videogenerator vollkommen kostenlos testen können. Die Aktion ist längst beendet, aber dennoch gut zu wissen, dass es so etwas gab und sicherlich auch mal wiederkommt.

» Google will Veo 3 von allen Nutzern ausprobieren lassen

Gemini for Home + Smart Speaker

Google wird Gemini in das Smart Home bringen. Dafür hat man bereits das neue Gemini for Home in Aussicht gestellt, das den Google Assistant ersetzt, und wird auch bald neue Smart Speaker auf den Markt bringen. Wir haben euch alle Informationen und Leaks zusammengefasst.

» Das ist das neue Gemini for Home + Google Smart Speaker









Google Fotos erhält neue KI-Bildbearbeitung

Google Fotos bekommt eine ganz neue KI-Bildbearbeitung, die es ermöglicht, ganz einfach per Prompt oder Stimme die Änderungen in natürlicher Sprache zu beschreiben.

» Das ist die neue KI-Bildbearbeitung in Google Fotos

Gemini Inkognito Modus ist da

Wir zeigen euch, wie der neue Gemini Inkognito Modus funktioniert und wie ihr diese Möglichkeit der Gäste-Chats verwenden könnt.

» So funktioniert der neue Gemini Inkognito Modus

Geschichte von NotebookLM

NotebookLM ist vielleicht noch immer ein Geheimtipp, aber dennoch schon sehr populär und vor allem enorm mächtig. Jetzt blickt man auf die kurze und dennoch sehr interessante Entstehungsgeschichte der App zurück.

» So ist Googles Geheimtipp NotebookLM entstanden

Fitbit erhält neuen KI-Fitnesstrainer

Google wird Fitbit einen ganz neuen KI-basierten Fitnesstrainer spendieren, der bereits offiziell in Aussicht gestellt worden ist. Natürlich mit Einsatz von Gemini.

» Fitbit erhält neuen Health- und Fitnesstrainer

Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto

Gemini wird den Google Assistant in Android Auto ersetzen, das ist seit längerer Zeit bekannt. Jetzt erfolgt ein weiterer Schritt in Richtung Start, denn Gemini wird Zugriff auf den Standort erhalten.

» Gemini erhält neue Möglichkeiten für baldigen Android Auto-Start

Gemini bekommt neue KI-Bildbearbeitung

Gemini bekommt eine wirklich starke neue KI-Bildbearbeitung. Einfach ein Bild hochladen, den Wunsch zur Veränderung angeben und schon wird das KI-Modell Personen, Objekte oder andere Dinge zusammenführen oder zu ganz neuen Motiven miteinander kombinieren.

» Das ist die neue Gemini-Bildbearbeitung zur Fotomanipulation









YouTube manipuliert Videos mit KI

Das könnte die Büchse der Pandora öffnen: YouTube soll über Monate unbemerkt Videos von YouTubern manipuliert und mit KI-Verbesserungen verändert haben. Weder Uploader noch Zuseher wurden darüber informiert und es gibt keine Möglichkeit, das abzuschalten.

» YouTube hat monatelang Videos per KI manipuliert

Google Vids startet jetzt kostenlos für alle Nutzer

Da kommt ein neuer starker Dienst: Google Vids ist jetzt kostenlos nutzbar. Man öffnet das bisher Workspace-exklusive Paket für alle Nutzer und ermöglicht es, ganze Videopräsentationen mit nur einem Prompt zu erstellen.

» Google Vids ist jetzt für alle Nutzer verfügbar

