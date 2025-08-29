Android Update: Neue Google-Apps, neues Backup, System Services abrufen, Nacktscanner abschalten & mehr

Die letzte richtige Sommerwoche geht zu Ende und hat uns auch diesmal viele Neuerungen rund um Android gebracht, die von neuen System Services über ein überarbeitetes Backup bis hin zu neuen Apps und spaßigen Aktionen reichen. In unserem beliebten wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Der August geht zu Ende und hat uns auch in dieser Woche überraschend viele Neuerungen rund um das mobile Betriebssystem gebracht. Dazu gehört das neue Backup, die System Services, der Autostart im Google Play Store, neue Google-Apps, einige Tipps von uns sowie Späße. Auch die letzte Woche des Sommermonats August hält einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Google startet neue Tagebuch-App

Google hat eine ganz neue Android-App gestartet, mit der ein bisher vernachlässigter Bereich angegangen wird: Man gibt Pixel-Nutzern die Möglichkeit, ein Tagebuch zu führen. Texteinträge, Bilder, eine eigene Chronik, Teilen-Möglichkeiten und mehr sind darin enthalten. Selbst wenn man das nicht als privates Tagebuch, sondern als eine Art privater Blog verwendet, ist das eine schöne Idee.

» Googles neue Tagebuch-App für Android startet

Android mit Nacktfotoscanner

Der Android-Nacktfotoscanner war zu Beginn des Jahres ein großes Thema und ist es jetzt durch die Aktivierung in Android Messages erneut. Wir erklären euch, wie dieser Scanner funktioniert, beantworten einige Fragen und zeigen euch, wie ihr diesen abschalten könnt. Im zweiten Artikel informieren wir darüber, wie ihr den gesamten Systemdienst beenden und somit auch für andere Apps unzugänglich machen könnt.

» Alle Infos zum Google Messages Nacktfoto-Scanner

» So könnt ihr den Nacktfotoscanner deaktivieren









Amazon Fire Tablets setzen auf Android

Die Amazon Fire Tablets sollen zukünftig nicht mehr auf das Amazon-eigene FireOS setzen, sondern auf das freie Android. Das könnte ein großer Schritt für die Amazon-Produkte und auch den Tablet-Markt werden.

» Amazon Fire Tablets wechseln von FireOS zu Android

Gemini kommt zu Android Auto

Gemini wird schon sehr bald den Google Assistant in Android Auto ersetzen. Jetzt gibt es neue Infos zu den Möglichkeiten des KI-ChatBot, der auf den genauen Standort zugreifen können soll.

» Gemini ersetzt Google Assistant in Android Auto

Sideloading nur noch mit Google-Zertifizierung

Google erschwert das Sideloading unter Android immer weiter, aber bald macht man einen erwähnenswerten großen Schritt: Schon bald lassen sich Apps nur noch dann per Sideloading installieren, wenn die Entwickler vorab von Google zertifiziert worden sind.

» Google erfordert bald neue Zertifizierung für Sideloading-Apps

Neue Auflistung der Android System Services

Eine neue Auflistung in den Android-Einstellungen zeigt euch jetzt alle installierten System Services, beschreibt deren Aufgabe etwas näher und gibt euch die Möglichkeit, diese zu aktualisieren.

» So könnt ihr die Android System Services auflisten

Neues Android-Backup startet

Google spendiert Android eine ganz neue Backup-Oberfläche, die einfacher als bisher gehalten ist und den Nutzern einen schnellen Überblick über den Status der Cloud-Sicherung geben soll.

» Google startet neues Android-Backup









Google Play Store mit Autostart

Der Google Play Store erhält eine Autostart-Funktion. Diese lässt sich nach angestoßenem Download einer App aktivieren und sorgt dafür, dass die App nach dem Abschluss der Installation von selbst gestartet wird. Um das so komfortabel wie möglich zu gestalten, gibt es einen Countdown zum Start.

» Google Play Store kann Apps jetzt automatisch starten

Neue Android 16-Figur

Google hat die neue Android 16-Figur im Googleplex aufgestellt, die in diesem Jahr etwas länger auf sich warten ließ. Doch das Warten hat sich gelohnt, denn die Figur ist in diesem Jahr fest mit einem Kinderkarussell verbunden, das tatsächlich funktionsfähig ist und zu einer Fahrt einlädt. Im Video könnt ihr es sehen.

» Google stellt neue Android 16-Figur im Googleplex auf

