Android: Google startet neue Tagebuch-App für Pixel-Smartphones – kann jetzt installiert werden

Man sollte meinen, dass Google im organisatorischen Bereich für alle Dinge eine eigene App besitzt, doch tatsächlich gibt bzw. gab es noch eine Lücke im Portfolio – jetzt hat man sie geschlossen: Vor wenigen Tagen wurde die neue App Tagebuch im Play Store veröffentlicht, deren Titel selbsterklärend ist und allen Pixel-Nutzern die Möglichkeit geben soll, ihre Erlebnisse in jeglicher Form festzuhalten.



Google hat mal wieder eine neue Android-App veröffentlicht, die man im Zuge der Pixel 10-Präsentation erstmals offiziell vorgestellt hat: Tagebuch. Dabei handelt es sich um eine App, mit der die Nutzer die Erlebnisse ihres Tages in unterschiedlichsten Formen festhalten können. Einträge können aus Text bestehen, mit Bildern ausgeschmückt werden, es lassen sich Orte hinzufügen oder auch Aktivitäten mit den einzelnen Einträgen verbinden.

Aus den Einträgen entsteht eine Art Zeitleiste, die in umgekehrter Reihenfolge auf der Startseite der App gezeigt wird und somit eine Reise durch die vergangenen Tage, Wochen, Monate und vielleicht irgendwann auch Jahre ermöglicht. Wirkt wie ein Social Stream, nur dass in diesem Fall normalerweise nur der Nutzer selbst Zugriff auf die Inhalte hat. Die Beschreibung ist recht übersichtlich und enthält nur die folgenden Hinweise auf den Funktionsumfang:

1. Schreibe über deinen Tag, lass deiner Kreativität freien Lauf und unternimm sonstige Dinge, die dein Wohlbefinden verbessern

2 Füge Tagebucheinträgen Fotos, Orte und Aktivitäten hinzu

3 Hol dir personalisierte Inspiration zum Schreiben und halte deine Gefühle fest

Ich denke, dass eine solche App tatsächlich sehr praktisch sein kann, auch wenn man selbst kein Tagebuch-Schreiber ist. Denn weder die Notizen noch der Kalender waren im Google-Universum hilfreiche Alternativen. Der Google Maps Standortverlauf ging vielleicht in die Richtung, vor allem durch die Integration von Google Fotos. Fotos wiederum würde für so etwas tägliche einzelne Alben benötigen. Mal schauen, was aus der App wird und wie lange Google diese pflegt.

Die Tagebuch-App steht aktuell nur für Pixel-Nutzer zur Verfügung und ist möglicherweise bei vielen Nutzergruppen aktuell auch nur auf das Pixel 10 beschränkt – aber diese mögliche Aktivität wird sich schon bald von selbst erledigen.

