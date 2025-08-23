Android: Google-App durchsucht euer Smartphone nach Nacktfotos – so lässt sich der Scanner deaktivieren

Google bringt immer wieder neue Funktionen in das Betriebssystem Android, die den Alltag der Nutzer erleichtern sollen, komfortabler gestalten, aber auch sicherer machen sollen. Erst vor wenigen Monaten wurde zu diesen Zwecken der Nacktfoto-Scanner gestartet, der seit wenigen Tagen aktiv zum Einsatz kommt. Wer diesen im Hintergrund agierenden Scanner abschalten möchte, kann das über Umwege tun.



Ohne große Ankündigung hat Google schon Ende des vergangenen Jahres den „Android SafetyCore“ auf die Smartphones aller Nutzer gebracht und diesen auch aktiviert. Die Bezeichnung suggeriert zunächst eine erhöhte Sicherheit, was kein Verdacht aufkommen lässt, doch diese Sicherheit ist in einem anderen Bereich aktiv, als man es zunächst vermuten würde. Denn tatsächlich ist die einzige Funktion des SafetyCore ein Nacktfoto-Scanner, der ohne Nachfrage standardmäßig aktiviert worden ist und die Smartphones der Nutzer nach entsprechenden Darstellungen scannen kann.

Bei dem Scanner handelt es sich um eine Systemfunktion, die für andere Apps bereitgestellt wird. Seit wenigen Tagen ist der Nacktfotos-Scanner in Google Messages aktiv und setzt diese Funktion damit erstmals ein. Innerhalb von Google Messages lässt sich der Scanner von den meisten einfach abschalten oder auch aktivieren, aber die darunterliegende Systemfunktion besitzt keinen solchen Schalter. Auch wenn es nicht aktiv ist, dürfte es so manche Nutzer vielleicht stören, dass eine solche Funktion auf dem Smartphone schlummert und potenziell alle Fotos durchsuchen kann.

Sowohl die tieferliegende Funktionalität als auch der fehlende Schalter und vor allem der Rollout ohne Ankündigung kam in der Android-Community nicht ganz so gut an. Das ist nachvollziehbar und wer die Funktion ohnehin weder in Google Messages noch zukünftig in anderen Google-Produkten nutzen möchte, könnte diese daher zur eigenen Beruhigung einfach abschalten. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.









So könnt ihr Googles SafetyCore abschalten

Öffnet die Android-Einstellungen auf eurem Smartphone Geht jetzt in die Kategorie „Apps“ Wählt dort den Punkt „Alle Apps anzeigen“ und dann im Drei-Punkte-Menü oben rechts den Punkt „Systemprozesse anzeigen“ Sucht jetzt in der Liste nach „SafetyCore“ Wählt den Eintrag „Android System SafetyCore“ durch antippen aus Jetzt könnt ihr diese Funktion entweder deinstallieren (was meist nicht möglich ist) oder deaktivieren. Die entsprechenden Buttons sollten vorhanden sein

Wenn ihr diese Schritte befolgt, ist der SafetyCore zwar noch immer vorhanden, kann aber nicht aktiv verwendet werden. Es wird also kein Scan stattfinden können. Beachtet bitte, dass ihr diese Schritte manuell rückgängig machen müsst, wenn ihr diesen Scanner doch noch eines Tages verwenden möchtet. Gut möglich, dass man das zukünftig nicht nur auf Nacktfotos bezieht, sondern vielleicht auch auf andere unerwünschte Darstellungen wie etwa Gewalt.

Laut Google-Dokumenten arbeitet der Scanner vollkommen lokal, schickt keinen einzigen Pixel an die Google-Server und führt auch kein Protokoll oder sonstige Dinge. Auch Rückmeldungen oder Nutzungsstatistiken gibt es nicht, sodass man rein in der Theorie kein Problem mit dem Scanner haben sollte. Aber in der Praxis und der gefühlten Sicherheit sieht es dann eben doch etwas anders aus. Wie der Scanner genau funktioniert und wie es sich in Google Messages verwenden oder abschalten lässt, haben wir euch im folgenden Artikel ausführlich erklärt:

» Android: Google Messages startet Nacktfotoscanner für alle Nutzer – so funktioniert es (kurzes FAQ)

