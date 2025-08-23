Android Auto: Google erweitert die Oberfläche – neue App-Auflistung wird mehr Icons zeigen (Screenshots)

Googles Infotainment-Plattform Android Auto steht vor größeren Veränderungen, die sich immer wieder an der Oberfläche gezeigt haben, aber bisher noch nicht für alle Nutzer ausgerollt worden sind. Seit wenigen Tagen wissen wir, dass dazu auch ein erweiterter App-Drawer gehört, der der Auflistung der verfügbaren Apps noch mehr Platz als bisher räumt.



Bei Android Auto hat sich mittlerweile ein ganzer Schwung an kommenden Neuerungen angestaut, der einfach nicht für die Masse der Nutzer freigegeben wird – allen voran natürlich der Start von Gemini. Aber auch im App-Bereich soll es vorangehen, denn die Nutzer können immer mehr Apps innerhalb der Infotainment-Plattform verwenden. Weil die App-Auswahl steigt und die Displays wachsen, trägt Google dem schon bald mit einer neuen Variante Rechnung.

Ich würde behaupten, dass die allermeisten Nutzer von Android Auto nur wenige Apps verwenden: Eine Navigation, eine Medien-App und ansonsten eher passive Apps zur Kommunikation oder digitalen Assistenz. Sicherlich gibt es die eine oder andere praktische App von den Tankpreisen bis zum Wetterbericht, aber diese finden meist am unteren Displayrand Platz. Wer dann doch etwas mehr Apps zur Auswahl möchte, findet diese im App Drawer.

Weil Android Auto standardmäßig alle Apps auflistet, die auf dem Smartphone des Nutzers installiert sind und eine Freigabe für Android Auto haben, kann es im App Drawer recht schnell unübersichtlich werden. Dem könnte man mit Ordnern oder einer alternativen Sortierung begegnen, doch ganz so weit ist es noch nicht. Stattdessen will Google mehr Platz schaffen.









Kürzlich hat sich die obige Ansicht erstmals bei den Nutzern gezeigt, die für breite Display konzipiert ist. In dieser Darstellung können sieben Icons nebeneinander gezeigt werden, statt wie bisher nur fünf App-Icons. Die tatsächliche Anzahl hängt von der Displaybreite ab. Viele Nutzer dürften sich wohl schon länger gefragt haben, warum Android Auto die große Displaybreite nicht ausnutzt und stattdessen sehr viel Platz zwischen den einzelnen Spalten lässt. Denn das wiederum macht ein Scrollen notwendig, das gerade im Auto eigentlich vermieden werden soll.

Bisher ist die neue Oberfläche noch nicht ausgerollt worden, doch sie ließ sich im Rahmen eines Teardowns wohl sehr leicht aktivieren und soll sich auch schon ohne versteckte Schalter bei einigen Nutzern gezeigt haben. Es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis auch diese Neuerung ihren Weg auf die Display der Nutzer findet. Wer ein kleines Display besitzt, wird aber selbst den Rollout nicht bemerken, denn glücklicherweise hängt die Anzahl der gezeigten App-Icons auch von der Displaybreite ab.

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-20 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.