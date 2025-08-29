Mein Pixel: Neue Google-App für Pixel-Nutzer startet – bringt praktische Tipps, Google-Support und Verwaltung

Für den Start in die neue Pixel-Generation hat Google eine neue App veröffentlicht, die eine bisher bestehende Anwendung ersetzt: Die neue App Mein Pixel bringt viele Tipps für Neo-Nutzer, ist eine Anlaufstelle für die Verwaltung des Smartphones, für den Kauf von Zubehör und auch für den Kontakt mit dem Support. Diese ersetzt die bisher bekannte App „Pixel Tipps“.



Google hat die neue App Mein Pixel gestartet, die in diesen Tagen auf den Smartphones vieler Nutzer ankommt. Die App ersetzt das bisherige „Pixel Tipps“, dessen Aufgabe schon im Namen der Anwendung steckte. Die neue App, die als Update ausgeliefert wird, hat einen etwas größeren Aufgabenkreis, bei dem die Tipps nur noch einen von vier Tabs belegen. Der Funktionsumfang wird vor allem um Support und Shopping erweitert.

Auf der Startseite der App findet sich eine Art Einführung für das eigene Pixel-Smartphone, empfohlene Tipps, die lustigen „Mady by Google“-Videos und mehr. Der zweite Tab umfasst die bekannten Tipps in alter Form, im dritten Tab „Support“ findet sich die Anlaufstelle für den Google-Support. Darin sind alle euere Pixel-Geräte aufgelistet, mit der Info zur Bezeichnung, zum Ablauf der Garantie, es gibt Möglichkeiten zum Aufspüren, zum Einleiten einer Reparatur und einiges mehr.

Im vierten Tab findet sich eine abgespeckte Version des Google Store, sodass innerhalb der App auch neue Pixel-Geräte erworben werden können. Das kann ein neues Smartphone sein, aber auch eine Smartwatch, Kopfhörer oder andere Produkte. Gut möglich, dass sich darin zukünftig exklusive Rabatte verstecken, die man treuen Nutzern anbieten möchte. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr die App-Oberfläche sehen.









Die neue App Mein Pixel vereint alles rund um deine Pixel-Geräte an einem Ort. Sie ist die zentrale Anlaufstelle für Support, Tipps und Shopping. Tipps: Hier findest du einfache Anleitungen und Tutorials, um die Funktionen deines Smartphones, deiner Pixel Watch und deines Pixel Tablet optimal zu nutzen. Lerne zum Beispiel, wie du Gemini einsetzt, beeindruckende Fotos machst oder das Layout anpasst.

Support: Dieser Bereich bietet Lösungen für Probleme. Du kannst Diagnosen durchführen, mit einem KI-Agenten chatten oder eine Reparatur beauftragen, falls dein Display kaputt ist. So bekommst du schnell und unkompliziert Hilfe für all deine mit deinem Google-Konto verbundenen Pixel-Geräte.

Store: Entdecke hier neue Geräte und Zubehör. Vergleiche Modelle, sichere dir exklusive Angebote und bestelle direkt. Du kannst außerdem den Status deiner Google Store-Bestellungen jederzeit einsehen. Die App macht es einfacher und lohnender, ein Pixel-Gerät zu besitzen, indem sie alle wichtigen Funktionen in einer einzigen, übersichtlichen App zusammenführt.

[9to5Google]