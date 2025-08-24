Gemini: Das ist der neue Inkognito Modus – so könnt ihr die temporären Chats jetzt nutzen (Screenshots)

Google hat den KI-ChatBot Gemini sowohl funktionell als auch inhaltlich ausgebaut, dass die Nutzer mit dem virtuellen Gesprächspartner über alle Themen reden können – auch in den privaten Bereich hinein. Um den Nutzern dabei ein besseres Gefühl zu geben, hat man kürzlich die temporären Gemini-Chats angekündigt, die wie eine Art Inkognito Modus funktionieren. Hier bekommt ihr alle Infos.



Gemini kann nicht nur auf einen gewaltigen Datenbestand zurückgreifen, um die Antworten auf die Prompts der Nutzer zu generieren, sondern sammelt auch selbst fleißig Daten. Alle Konversationen werden aufgezeichnet, können zukünftige Prompts beeinflussen und tragen auch mit einem Lerneffekt zur Weiterentwicklung des KI-Modells bei. In diesen Tagen hat man daher einen ganzen Schwung an Privacy-Änderungen angekündigt.

Wir hatten bereits über die neue Gemini-Personalisierung und auch über die Änderungen der Gemini-Aktivitäten berichtet, doch der vielleicht interessanteste Punkt in der jüngsten Welle waren die Gemini temporary chats. Dabei handelt es sich um eine Art Inkognito Modus, der dafür sorgen soll, dass die gesamte Konversation nicht dauerhaft auf den Google-Servern gespeichert und deren Inhalt an anderer Stelle verwendet wird.

Die wichtigsten Rahmenbedingungen

Eine Konversation muss vorab als temporär gestartet werden, ähnlich wie das im Inkognito Modus im Chrome-Browser der Fall ist. Ein Icon im Chat weist auf den aktiven Modus hin. Alle eure Prompts sowie die Antworten von Gemini tauchen nicht in den Aktivitäten auf, werden nicht länger als maximal 72 Stunden auf den Google-Servern gespeichert und werden nicht zur Verbesserung von Gemini oder bei der Verwendung anderer Apps genutzt. Außerdem lässt sich die Konversation nicht erneut über die Liste der Chats aufrufen. Nach spätestens 72 Stunden ist es daher so, als wenn die Konversation nie stattgefunden hätte.









Das ist im Temporary-Modus nicht möglich

Um alle Spuren verwischen zu können, ist einiges im temporären Modus nicht möglich: Ihr könnt nicht auf die Gems zugreifen, es lassen sich keine externen Apps verwenden, ihr könnt keine persönlichen Antworten erhalten, es lassen sich keine Fakten zur zukünftigen Nutzung speichern und ihr könnt kein Feedback über einzelne Gemini-Antworten abgeben. Alles logische Dinge, die man beim Start der Konversation beachten sollte.

Darum nennt Google es nicht „Inkognito Modus“

Auch wenn man es umgangssprachlich als solchen bezeichnen könnte, ist es kein Inkognito Modus. Aufgrund mehrerer Verfahren hat Google diese Bezeichnung im Chrome-Browser sicherlich schon häufiger bereut und wird es daher in Gemini nicht noch einmal verwenden. Aber auch die Vorzeichen sind etwas andere, wie etwa die notwendige Kommunikation mit den Google-Servern.

Starten lässt sich der Modus, sobald dieser für euch verfügbar ist, über einen Eintrag im neuen Gemini-Hamburger-Menü. Dort findet ihr neben dem Button für einen neuen Chat auch den Button für den Inkognito-Chat (siehe Screenshot).

[Google Support]