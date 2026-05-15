Android am Desktop: Das ist der neue Magic Pointer – Google zeigt Neuerfindung des Mauszeigers (Videos)

Veröffentlicht am von Jens
google 

Eine der Highlight-Funktionen der kommenden Googlebooks mit Gemini Intelligence ist der Magic Pointer – laut Google die Neuerfindung des Mauszeigers am Desktop. Jetzt zeigt man dieses KI-Feature im Detail, zeigt einige interessante Einsatzgebiete und gibt den Nutzern sogar die Möglichkeit, diese Funktion in zwei Demos schon jetzt auszuprobieren. Hier findet ihr alle Details und Videos.


aluminium os googlebook screenshot

Mit dem baldigen Start der Googlebooks und ihrer Gemini Intelligence-Oberfläche will Google nicht nur den Desktop neu erfinden, sondern auch die wichtigsten Elemente überdenken und mit KI ausstatten. Im Rahmen dieses Neustarts hat man bereits am Dienstag den „Magic Cursor“ gezeigt, der die Gemini-KI fest an der Oberfläche verankern und kontextbasierte Informationen und Funktionen liefern soll.

Wir haben euch bereits die neue KI-Oberfläche der Googlebooks mit Gemini Intelligence ausführlich vorgestellt, die auf ein recht einfaches Konzept mit starker KI-Integration setzt. Neben den Widgets und der Anbindung des Android-Smartphones ist es vor allem der „Schüttel-Cursor“, den man in den Mittelpunkt der Präsentation gestellt hat. Dabei dürfte das Schütteln wohl nur eine von mehreren Funktionen sein, die es zu einem „Magic Cursor“ machen.

Google spricht davon, dass es die größte Innovation für den Mauszeiger seit der Erfindung des Rechtsklicks vor mehreren Jahrzehnten ist. Aber wie funktioniert das Ganze nun genau? Schaut euch am besten zunächst die Marketingvideos in diesem Artikel an und dann die folgenden Videos, in denen man den magischen Cursor noch einmal in drei weiteren Videos lebendig werden lässt.




Dokumente bearbeiten

text-heavy prompts with simpler, more intuitive interactions.

Listen verschieben

An AI system that understands this combination of context, pointing and speech would allow users to make complex requests in natural shorthand.

Videos analysieren

a paused frame in a travel video becomes a booking link for that cool-looking restaurant.




Wie ihr sehen könnt, ist der magische Cursor das Desktop-Pendant zu ‚Circle to Search‘ und verfolgt wohl nicht nur das Ziel, den Komfort für die Nutzer zu vergrößern. Der eigentliche Zweck dieser Funktion ist es, die Nutzer darauf zu trainieren, jede noch so kleine Aufgabe mit Gemini zu erledigen und sich vollständig auf die KI-Hilfe zu verlassen. Das ist zumindest mein persönlicher Eindruck, den man bei Google natürlich offiziell niemals bestätigen wird.

Wir dürfen gespannt sein, wie hilfreich der Schüttelcursor zukünftig wirklich sein wird und welche Funktionen sich im Laufe der Zeit ergeben werden. Google hat bereits angekündigt, diesen Bereich weiter neu erfinden zu wollen und dass sich derzeit so vieles im Hintergrund ändert, dass einige Sprecher selbst nicht so genau wissen, was da noch alles kommt. Außerdem hat man in Aussicht gestellt, diesen Magic Cursor innerhalb des Chrome-Browsers auch in andere Betriebssysteme zu bringen.

» Googlebook: Das ist Googles neues Betriebssystem für den Desktop – Gemini Intelligence im Zentrum (Videos)

» Googlebook: Das sind die neuen Google-Laptops für den Android-Desktop und Gemini Intelligence (Galerie)

[9to5Google]

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