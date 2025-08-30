Google Play Store Aktion: Diese 60 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Veröffentlicht am von Jens
play 

Zum Start in das letzte August-Wochenende gibt es im Google Play Store sehr viele vorübergehend kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über das kommende Android-Update und zeigen euch zehn Generationen Pixel. Schaut doch auch in unser Android Update, das Gemini Update und das Pixel Update.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 30.08.2025

Android: Das nächste Update für die Pixel-Smartphones kommt wohl am Dienstag – mit Pixel Feature Drop?

Apps
Passport Photo: ID Photo Print
Passport Photo: ID Photo Print
Download QR-Code
Passport Photo: ID Photo Print
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Image to PDF - PNG to PDF
Image to PDF - PNG to PDF
Download QR-Code
Image to PDF - PNG to PDF
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Stitch Photos: Long Screenshot
Stitch Photos: Long Screenshot
Download QR-Code
Stitch Photos: Long Screenshot
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Compress Video - Resize Video
Compress Video - Resize Video
Download QR-Code
Compress Video - Resize Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Resume Builder - CV Maker
Resume Builder - CV Maker
Download QR-Code
Resume Builder - CV Maker
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Dark screen filter
Dark screen filter
Download QR-Code
Dark screen filter
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Bubbles Charging animation
Bubbles Charging animation
Download QR-Code
Bubbles Charging animation
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Reminder Pro - Erinnerung
Reminder Pro - Erinnerung
Download QR-Code
Reminder Pro - Erinnerung
Entwickler: made easy
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
Download QR-Code
80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
Download QR-Code
90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Download QR-Code
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Fake call screen - Prank call
Fake call screen - Prank call
Download QR-Code
Fake call screen - Prank call
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Image Converter - HEIC to JPG
Image Converter - HEIC to JPG
Download QR-Code
Image Converter - HEIC to JPG
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Add Frames to photos
Add Frames to photos
Download QR-Code
Add Frames to photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Xproguard Password Manager
Xproguard Password Manager
Download QR-Code
Xproguard Password Manager
Entwickler: Total Xproguard Private Limited
Preis: Kostenlos
InsideVPN: Premium VPN Proxy
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Download QR-Code
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Contact Edge side bar
Contact Edge side bar
Download QR-Code
Contact Edge side bar
Entwickler: Yogesh Dama
Preis: Kostenlos
Fit Workout Pro - AI Trainer
Fit Workout Pro - AI Trainer
Download QR-Code
Fit Workout Pro - AI Trainer
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
ProductCut PRO: AI Auto Editor
ProductCut PRO: AI Auto Editor
Download QR-Code
ProductCut PRO: AI Auto Editor
Entwickler: AUSTECH STUDIO
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Terminal Watch face
Terminal Watch face
Download QR-Code
Terminal Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Galactic Pilot - Zifferblatt
Galactic Pilot - Zifferblatt
Download QR-Code
Galactic Pilot - Zifferblatt
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Moonlight Classic
Moonlight Classic
Download QR-Code
Moonlight Classic
Entwickler: Time Design
Preis: Kostenlos
Animated Stars Watch Face
Animated Stars Watch Face
Download QR-Code
Animated Stars Watch Face
Entwickler: Cave Club
Preis: Kostenlos

Android Update: Neue Google-Apps, neues Backup, System Services abrufen, Nacktscanner abschalten & mehr

Zehn Generationen Pixel-Smartphones: Google verrät Erfolgsgeheimnis und blickt auf die Meilensteine zurück




pixel 10 pro aktion

Spiele
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Download QR-Code
Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Space Survival: Weltraum Pro
Space Survival: Weltraum Pro
Download QR-Code
Space Survival: Weltraum Pro
Entwickler: Gem Jam
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Download QR-Code
Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Download QR-Code
ExtremeJobsKnight’sManager VIP
Entwickler: Bigshot Games
Preis: Kostenlos
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Download QR-Code
Traffic Jam Cars Puzzle Legend
Entwickler: MobGame Pte. Ltd.
Preis: Kostenlos
Theme Park Simulator
Theme Park Simulator
Download QR-Code
Theme Park Simulator
Entwickler: BestRideSimulators
Preis: Kostenlos
Avalar: Shadow War Premium
Avalar: Shadow War Premium
Download QR-Code
Avalar: Shadow War Premium
Entwickler: Enigma Publishing Limited
Preis: Kostenlos
Final Castle Defence:Idle RPG
Final Castle Defence:Idle RPG
Download QR-Code
Final Castle Defence:Idle RPG
Entwickler: DH GAME
Preis: Kostenlos
Eine Party feiern VIP
Eine Party feiern VIP
Download QR-Code
Eine Party feiern VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Mini Crossword - Word Fun!
Mini Crossword - Word Fun!
Download QR-Code
Mini Crossword - Word Fun!
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Sudoku Master 2023 : Offline
Sudoku Master 2023 : Offline
Download QR-Code
Sudoku Master 2023 : Offline
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Download QR-Code
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Download QR-Code
Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Crosswords Word Fill PRO
Crosswords Word Fill PRO
Download QR-Code
Crosswords Word Fill PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
The Wordies PRO
The Wordies PRO
Download QR-Code
The Wordies PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Connect PRO
Word Connect PRO
Download QR-Code
Word Connect PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Spelling Right PRO
Spelling Right PRO
Download QR-Code
Spelling Right PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Search Game: Offline
Word Search Game: Offline
Download QR-Code
Word Search Game: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Download QR-Code
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos

» Kostenlose Amazon Visa Kreditkarte mit Startguthaben und 2 Prozent Cashback sichern «

amazon visa karte




Icon Packs
Octa Dark - Icon Pack
Octa Dark - Icon Pack
Download QR-Code
Octa Dark - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Android 12 Colors - Icon Pack
Android 12 Colors - Icon Pack
Download QR-Code
Android 12 Colors - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OctaRing - Icon Pack
OctaRing - Icon Pack
Download QR-Code
OctaRing - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Forest - Green Icon Pack
Forest - Green Icon Pack
Download QR-Code
Forest - Green Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
Download QR-Code
Greendiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Himawari Yellow - Icon Pack
Himawari Yellow - Icon Pack
Download QR-Code
Himawari Yellow - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Warak Green - Icon Pack
Warak Green - Icon Pack
Download QR-Code
Warak Green - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Octacrop - Icon Pack
Octacrop - Icon Pack
Download QR-Code
Octacrop - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Leaf - Icon Pack
Leaf - Icon Pack
Download QR-Code
Leaf - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Download QR-Code
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Download QR-Code
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Download QR-Code
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Download QR-Code
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Download QR-Code
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Download QR-Code
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Download QR-Code
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Download QR-Code
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Download QR-Code
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Amazon Visa: Neue Kreditkarte mit Cashback-Vorteilen ist da – jetzt Startguthaben und gebührenfreiheit sichern




Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket