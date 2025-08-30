Pixel Watch 4: Googles neue Smartwatch erhalten neue Fitness- und Gesundheitsfunktionen – das ist dabei

Google ist mit der Pixel Watch 4 in die vierte Generation der Smartwatches gestartet, die auch in diesem Jahr wieder große Fortschritte machen – sowohl funktionell als unter der Haube. Natürlich spielen die wichtigen Bereiche Fitness und Gesundheit wieder eine große Rolle, sodass man jetzt die bisher umfassendsten und genauesten Dienste für das Tracking dieser Vitalwerte einführt.



Die Pixel Watch 4 bietet ein starkes Gesamtpaket, das sich durch eine Reihe von Fortschritten auszeichnet: Wir hatten euch bereits die überraschend großen Neuerungen rund um die gesteigerte Akkuleistung und Power der Pixel Watch 4 sowie natürlich auch die Möglichkeit der Reparatur vorgestellt. Aber damit hört es noch nicht auf, denn auch im einstigen Fokusbereich gibt es Fortschritte zu vermelden.

Wie Google verkündet, wird die Smartwatch das bisher genaueste und funktionell umfassendste System für das Tracking der Fitness und Gesundheit anbieten. Im Bereich der Gesundheit ist das eine intelligente Schlafanalyse sowie die verbesserte Messung der Hauttemperatur. Beide können sehr hilfreich sein, wie ihr den folgenden Erklärungen entnehmen könnt:

Neue Gesundheitsfunktionen der Pixel Watch 4:

Intelligentere Schlafanalyse: Die Pixel Watch 4 bietet euch unser bisher genauestes Schlaftracking. Dank neuer, fortschrittlicher Modelle für maschinelles Lernen ist die Einteilung des gesamten Schlafzyklus 18 % genauer und es wird aufgezeichnet, wie lange ihr in welcher Schlafphase verbringt.

Die Pixel Watch 4 bietet euch unser bisher genauestes Schlaftracking. Dank neuer, fortschrittlicher Modelle für maschinelles Lernen ist die Einteilung des gesamten Schlafzyklus 18 % genauer und es wird aufgezeichnet, wie lange ihr in welcher Schlafphase verbringt. Verbesserte Messung der Hauttemperatur: Mit einem neuen Hauttemperatur-Sensor erkennt die Smartwatch, wenn eure Hauttemperatur außerhalb eures persönlichen Normalbereichs liegt. So könnt ihr Veränderungen eures Wohlbefinden erkennen, beispielsweise, wenn ihr euch nicht ganz fit fühlt.









Neue Fitnessfunktionen der Pixel Watch 4:

Genaueres Routen-Tracking: Das präzisere Zweifrequenz-GPS ermöglicht eine exaktere Aufzeichnung von Strecken selbst in schwierigen Umgebungen, zum Beispiel der Joggingrunde in der Innenstadt oder einer Wanderung durch dichte Wälder.

Das präzisere Zweifrequenz-GPS ermöglicht eine exaktere Aufzeichnung von Strecken selbst in schwierigen Umgebungen, zum Beispiel der Joggingrunde in der Innenstadt oder einer Wanderung durch dichte Wälder. Echtzeit-Statistiken beim Radfahren: Ihr könnt eure Messwerte in Echtzeit vom Handgelenk an die Fitbit App streamen und als Head-up-Display am Lenker anzeigen lassen.

Ihr könnt eure Messwerte in Echtzeit vom Handgelenk an die Fitbit App streamen und als Head-up-Display am Lenker anzeigen lassen. Neue Trainingsoptionen: Wir haben neue Trainingsmodi hinzugefügt (jetzt über 50 Optionen), darunter Pickleball und Basketball.

Wir haben neue Trainingsmodi hinzugefügt (jetzt über 50 Optionen), darunter Pickleball und Basketball. Personalisiertes, automatisches Tracking: Selbst wenn ihr mal vergesst, ein Workout zu starten, erkennt eure Smartwatch dank KI eure Aktivität automatisch, kategorisiert sie und sendet euch eine Zusammenfassung – so erhaltet ihr immer eure Statistiken.

Auch bei der Fitness gibt es große Fortschritte, die vom exakteren Routen-Tracking über neue Echtzeit-Statistiken für Fahrradfahrer bis hin zum automatisierte und personalisierten Tracking reichen. Und das ist womöglich nur der Anfang, denn schon bald soll ein neuer Fitness-Coach von Fitbit und Gemini starten. Mehr dazu im folgenden verlinkten Artikel:

