Smart Home: Google greift wieder an – Google Home Premium, Gemini for Home, Smart Speaker und Kamera

Nach einer vielleicht viel zu langen Pause will Google in Kürze wieder im Smart Home angreifen und mit einer ganzen Reihe von neuen Geräten, Apps und Abos zurückkehren. Weil sich der gesamte Anlauf um Gemini drehen dürfte, sind die Chancen gar nicht so schlecht, dass eine ganz neue Plattform entsteht, die etwas länger durchhalten wird. Hier findet ihr alle Infos.



Vor einigen Jahren wandelte sich das Smart Home plötzlich von der Zukunftsvision zum Alltag, wofür vor allem die Smart Speaker mit ihren intelligenten Assistenten verantwortlich waren. Auch bei Google kam man um das Thema Smart Home kaum herum, doch irgendwann verflogen die Ambitionen. Der Google Assistant wurde nicht weiterentwickelt, die Hardware veraltete und trotz gleich zweier starker Marken dürfte Google mittlerweile aus vielen smarten Haushalten verschwunden sein.

Gemini for Home und Google Home Premium

Jetzt steht man vor dem nächsten Anlauf, der diesmal mit dem Powerprodukt Gemini angetrieben werden soll. Schon in der vergangenen Woche hat man Gemini for Home angekündigt, das den Google Assistant im Smart Home ersetzen soll. Der Startschuss soll im Oktober erfolgen und vermutlich dürften schon bis Ende des Jahres alle Geräte umgerüstet sein.

Wenige Tage später ist das neue Abo-Programm Google Home Premium geleakt worden, das die Nachfolge von Nest Aware antreten soll. Mit diesem Abo können sich Nutzer mehr Leistung rund um Gemini und die smarte Hardware buchen. Es ist anzunehmen, dass diese Umbenennung auch ein Zeichen dafür ist, dass die Marke „Nest“ aus dem Smart Home verschwindet.









Neue Smart Speaker und Kameras

Google hat bereits den neuen Google Home Smart Speaker gezeigt, der erstmals seit vielen Jahren ein neues Äußeres erhalten soll. Schick sieht er auf jeden Fall aus und die Audioleistung soll deutlich steigen, über alle weiteren Details gibt es bisher allerdings noch keine Informationen. Wir haben euch den Smart Speaker im verlinkten Artikel ausführlich vorgestellt und Hier seht ihr ihn in allen geplanten Farben.

Nicht nur ein neuer Smart Speaker kommt, sondern auch neue Google-Kameras für das Smart Home. Diese treten die Nachfolge der Nest-Geräte an, sehen diesen ziemlich ähnlich und dürften wohl hauptsächlich mehr Leistung und die Namensänderung mitbringen. Ob es weitere neue Hardware in Form von Sensoren, Aktoren oder auch einem Smart Display geben wird, wissen wir noch nicht.

—

Für einen richtig großen Anlauf muss da natürlich noch mehr kommen. Doch wenn Google noch einmal genügend Hardware-Partner überzeugen und die Programme Gemini for Home und Google Home Premium stark positionieren kann, könnte das Comeback gelingen. In wenigen Wochen werden wir mehr wissen.

