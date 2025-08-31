Pixel 10 Aktionen: 250 Euro Eintauschbonus + ein Jahr Google One AI Pro gratis + Schutzhüllen & Pixelsnap

Die Pixel 10-Smartphones sind da und können nur noch wenige Tage im Rahmen der Einführungsaktionen bestellt werden. Sichert euch jetzt noch 250 Euro Eintauschbonus und den Zugang zu ein Jahr Google One AI Pro gratis für die starken KI-Funktionen rund um Gemini. Aber auch das Pixelsnap-Ladesystem und die günstigen Schutzhüllen sind jetzt verfügbar.



Google hat erst vor wenigen Tagen die neuen Pixel-Produkte vorgestellt und gleich nach der Präsentation die Vorbestellungen geöffnet. Während die Pixel Watch 4, das Pixel 10 Pro Fold und auch die neuen Kopfhörer erst Anfang Oktober ausgeliefert werden, endete dieser Zeitraum bei den Pixel 10-Smartphones schon am Donnerstag. Wir haben euch die Smartphones natürlich ausführlich hier im Blog vorgestellt und auch schon die starken neuen Möglichkeiten umfangreich präsentiert. Hier ein schneller Überblick:

Pixel 10 (Vor)bestelleraktionen

Wer sich jetzt noch für ein Pixel 10 entscheidet, erhält ganze 250 Euro Eintauschbonus, wenn das alte Smartphone in Zahlung gegeben wird. Das bedeutet, dass ihr den Ankaufspreis eures Altgeräts erhaltet PLUS die 250 Euro oben drauf – vollkommen unabhängig vom eingetauschten Smartphone. Diese Aktion gilt für alle Pixel 10-Smartphones in allen Varianten und Farben. Zusätzlich bekommt ihr beim Kauf eines Pro-Geräts ein Jahr Google One AI Pro gratis, mit dem ihr viele starke Gemini-Funktionen grenzenlos nutzen könnt.

Die neuen Google-Smartphones sind jetzt bei den bekannten Onlinehändlern erhältlich und werden nur noch wenige Tage mit diesen Aktionen aufgewertet. Entscheidet ihr euch für das Pixel 10 Pro Fold – für das ebenfalls alle Aktionen gelten – müsst ihr euch allerdings noch bis zum 9. Oktober gedulden. Zusätzlich zu diesen Aktionen bekommt ihr beim Kauf bei Amazon auch noch zwei Monate Audible kostenlos. Schaut euch auch das Pixelsnap-Zubehör für magnetisches Aufladen an.

Pixel 10 Pro jetzt noch bestellen und ein Jahr Google One AI Pro gratis erhalten + 250 Euro Eintauschbonus!



Letzte Aktualisierung am 2025-08-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Pixel 10 Schutzhüllen

Was Google leider nicht mit in das Paket legt, sind Schutzhüllen. Ihr werdet aber sicherlich eine benötigen, denn die Hüllen der Vorgänger passen trotz sehr ähnlichem Design nicht (mit Vergleichsbildern!). Wer das neue Smartphone schützen möchte, ein schickeres Aussehen haben möchte, den Kamerabuckel praktisch eben machen möchte und auch den Grip erhöhen will, kommt um eine Schutzhülle nicht herum.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die starken Schutzhüllen von Tauri ausführlich vorgestellt, die mit einer starken Qualität, einer enorm hohen Kundenzufriedenheit sowie einem schicken und langlebigen Design punkten. Es schützt euer Smartphone zuverlässig vor Stürzen und auch Stößen.

» Pixel 10-Schutzhüllen bei Amazon (Partnerlink)

Letzte Aktualisierung am 2025-08-29 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

