Pixel Tablet 2: Wann kommt endlich der Nachfolger? Google muss wohl komplett von vorn beginnen (Leaks)

Trotz aller Erfolge mit den Pixel-Smartphones ist Google der große Durchbruch bei Tablets bisher verwehrt geblieben und die aktuelle Strategie deutet nicht gerade darauf hin, dass sich das bald ändern wird. Eigentlich warten interessierte Nutzer auf ein Pixel Tablet 2, doch das scheint es so schnell nicht zu geben und unterstreicht allein durch die lange Wartezeit den enormen Misserfolg der ersten Generation.



Man sollte meinen, dass es für ein Unternehmen wie Google keine Raketenwissenschaft sein sollte, ein gutes Tablet auf den Markt zu bringen. Denn man ist seit eineinhalb Jahrzehnten im Smartphone-Business, fast genauso lang im Chromebook-Business, liefert mit Android DAS Tablet-Betriebssystem neben Apples iPadOS und hat dementsprechend allerbeste Kontakte in die Industrie. Dennoch dürfte man nach dem letzten Anlauf erneut die Notbremse gezogen haben. Aber warum eigentlich?

Nach einer längeren Zeit ohne eigenes Tablet bzw. lediglich Nischenprodukten hat Google im Mai 2022 (!) das erste Pixel Tablet der neuen Generation in Aussicht gestellt. Es sollte ein ganzes weiteres Jahr dauern, bis dieses im Mai 2023 erneut angekündigt wurde und im Juni 2023 auf den Markt kam. Google setzte auf einen naheliegenden Mix aus Tablet und Smart Display, der sich aber schon im Ansatz als hochproblematisch erwies. Denn herausgekommen ist ein viel zu teures schlechtes Smart Display und ein Tablet mit schlechter Ausstattung. Das Schlechteste aus beiden Welten.

Diesen Fehler hat man schnell eingesehen und ein Jahr später, im Frühjahr 2024, das Gerät erneut auf den Markt gebracht – diesmal ohne Standfuß. Es war das exakt gleiche Gerät, aber ohne das Smart Display-Zubehör und dadurch etwas günstiger. Und damit hat das Pixel Tablet inklusive der ersten Ankündigung nun schon drei Jahre auf dem Buckel und dürfte für kaum einen Nutzer eine ernsthafte Alternative sein. Aber wie geht es weiter?









Bleibt das Pixel Tablet ein Einzelprodukt?

Spätestens in diesem Jahr hätte Google das Pixel Tablet 2 auf den Markt bringen sollen, doch aktuell sieht es nicht danach aus, als wenn es dazu kommen wird. Zwar ist mittlerweile einiges an neuem Zubehör durchgesickert, doch dieses will nicht zu einem Neustart passen und aufgrund der schlechten Verkaufszahlen der ersten Generation wird man es wohl auch nicht für das erste Modell auf den Markt bringen. Kürzlich gab es dann gar Gerüchte über eine Absage des Pixel Tablet 2 und Pixel Tablet 3.

Geht es nach den geleakten Plänen, die sich derzeit als recht plausibel erweisen, ist vor 2027 nicht mit einem neuen Pixel Tablet zu rechnen. Offenbar war das erste Pixel Tablet ein solcher Flop, dass sich Google erst einmal zurückziehen und die erste Generation vergessen machen will. Fraglich, ob das Pixel-Team sowie das Android-Team mit den damaligen Ambitionen überhaupt so lange durchhalten kann. Und so sieht es nicht danach aus, als wenn Google in den nächsten Jahren einen ernsthaften Tablet-Erfolg erzielen könnte.

Vermutlich hat das Unternehmen gar kein großes Interesse an Tablets, denn sonst hätte man sich schon in den Jahren zuvor etwas mehr Mühe gegeben und vielleicht einmal an einem Konzept festgehalten, statt mehrfach verschiedene Geräte auf den Markt zu bringen, die mit ihren Vorgängern jeweils nichts gemeinsam haben.

