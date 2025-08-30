Gemini: Googles neue KI-Bildbearbeitung startet für alle Nutzer – bringt beeindruckende Fähigkeiten (Videos)

Google baut den Funktionsumfang von Gemini immer weiter aus und drängt den KI-ChatBot derzeit immer stärker in den medialen Bereich. In dieser Woche wurde die neue KI-Bildbearbeitung angekündigt, die es den Nutzern ermöglicht, Bilder umfangreich per Prompt zu manipulieren. Wir zeigen euch, welche beeindruckenden Bildmanipulationen sich damit sehr einfach anwenden lassen.



Der KI-ChatBot Gemini kann in seiner gewohnten Umgebung viel mehr als nur Konversationen führen, das dürfte immer mehr Nutzern bekannt sein. Denn auch der mediale Bereich ist trotz der spartanischen Oberfläche mittlerweile sehr stark und ermöglicht das Erstellen von Bildern, von Videos, kleinere Anpassungen und sogar umfangreiche Bearbeitungen hochgeladener Bilder.

Vor wenigen Tagen hat Google die neue Gemini Reimagine-Funktion angekündigt, die die Bildbearbeitung auf ein ganz neues Level hebt. Bei dieser Funktion wird nicht das Gesamtbild selbst bearbeitet, sondern eines der Motive aus dem Bild zur Erstellung eines ganz neuen Bildes verwendet. Es lassen sich Personen, Objekte oder auch Hintergründe verwenden, miteinander kombinieren oder anderweitig austauschen.

Das Gemini-Team weiß sehr genau, dass die Bearbeitung von Personen oder vertrauten Objekten ein sehr wichtiger Bereich ist, bei dem selbst kleinste Fehler ins Auge springen und dafür sorgen, dass im generierten Bild irgendwas nicht stimmt. Jetzt hat man durch ein starkes Upgrade dieser Bildbearbeitung dafür gesorgt, dass Gemini das Aussehen von Personen und Objekten soweit beibehält, dass die vertraute Darstellung erhalten bleibt. Selbst dann, wenn es sich um ganz andere Kompositionen oder gar Posen und Szenerien handelt. In den folgenden Beispielen könnt ihr sehen, was damit alles möglich ist.









Kleidung oder Ort ändern

Ladet ein Foto einer Person oder eines Haustiers hoch, das ihr bearbeiten möchtet. Gemini stellt sicher, dass das Aussehen in jedem Bild gleich bleibt und die Person erkennbar ist – selbst wenn ihr sie in neue Szenarien einfügt. Probiert verschiedene Outfits oder Berufe aus oder seht, wie ihr in zehn Jahren aussehen könntet. Ihr werdet euch immer wiedererkennen.

Fotos zusammenfügen

Ihr könnt jetzt mehrere Fotos hochladen und zu einer völlig neuen Szene zusammenfügen. So könnt ihr zum Beispiel ein Foto von euch und eines von eurem Hund nehmen, um daraus ein perfektes Porträt von euch beiden auf dem Basketballplatz zu erstellen.

Bilder bearbeiten und weiterbearbeiten

Ihr könnt die Bilder, die Gemini erstellt hat, weiter bearbeiten. Füllt zum Beispiel einen leeren Raum mit Farbe und fügt dann ein Bücherregal, Möbel oder einen Couchtisch hinzu. Gemini unterstützt euch dabei, bestimmte Teile eines Bildes zu verändern, während der Rest erhalten bleibt.









Designs kombinieren und verändern

Ihr könnt den Stil eines Bildes auf ein Objekt in einem anderen Bild anwenden. Übertragt zum Beispiel die Farbe und Textur von Blütenblättern auf ein Paar Gummistiefel oder entwirf ein Kleid im Muster von Schmetterlingsflügeln.

—

Google zeigt mit diesen beeindruckenden Bildbearbeitungsfunktionen das immense Potenzial der KI-Technologie und unterstreicht die medialen Fähigkeiten des Modells. Obwohl sich der Nutzen im Alltag noch beweisen muss, deutet Googles bisherige Erfolgsbilanz in diesem Bereich darauf hin, dass die Skepsis unbegründet ist.

Die neuen Bearbeitungsmöglichkeiten sind ab sofort in Gemini verfügbar. Um sie als KI-generierte Inhalte zu kennzeichnen, werden alle erstellten oder bearbeiteten Bilder mit einem sichtbaren sowie einem unsichtbaren SynthID-Wasserzeichen versehen.

