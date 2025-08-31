Pixel 10: Google hat wieder einen neuen Kameratrick für das Foldable – 10 Pro Fold mit Instant View (Video)

Veröffentlicht am von Jens
pixel 

Mit dem vor wenigen Tagen vorgestellten Pixel 10 Pro Fold hat Google ein Smartphone im Portfolio, das schon allein aufgrund seines Formfaktors einige zusätzliche Funktionen bieten kann. In diesem Jahr ist auch ein ganz neuer Fotografiemodus mit dabei, der die Oberfläche der Pixel Kamera in zwei Hälften teilen kann. Gerade bei Fotoshootings sehr hilfreich.


pixel 10 pro fold teaser

Foldables können bei korrekter Anwendung eine Reihe von Vorteilen haben, die andere Smartphones schon allein aus Platzgründen oder aufgrund des Formfaktors nicht bieten können. Das Team der Pixel Kamera versucht in jedem Jahr, einige spezielle Features auf das faltbare Pixel-Smartphones zu bringen und liefert auch in diesem Jahr wieder ab. Diesmal ist es meiner Meinung nach die bisher nützlichste Funktion.

Mit der neuen Funktion „Instant View“ lässt sich das Display der Kamera-App aufteilen: Auf der einen Hälfte ist die Kamera mit ihrem gewohnten Livebild und den Kontrollmöglichkeiten. Auf der anderen Seite findet sich ein Stream der zuletzt aufgenommenen Bilder, sodass diese stets im Blick behalten können. Dieser Stream kann auch bei aktiver Kameranutzung gescrollt werden, sodass ihr einen schnellen zweiten Kontrollblick darauf werfen oder auch aktuelle Aufnahmen mit den vorherigen vergleichen könnt.

Das funktioniert aber nicht nur für Bilder, sondern auch für Videos. Es ist eine Miniatur-Galerie, die stets mit den letzten Bildern gefüllt wird, so wie ihr das in obiger Animation sehen könnt. Google spricht davon, dass dies eine Optimierung ermöglicht, wenn man einen kleinen Fehler auf der letzten Aufnahme entdeckt – so wie etwa der Klassiker der geschlossenen Augen oder ein mögliches Verwischen oder sehr schnelle Details im Hintergrund.

Im vergangenen Jahr hatte die Kamera des Pixel 9 Fold einen animierten Blickfang für Gruppenfotos erhalten, damit alle Menschen in die Kamera schauen und im Jahr zuvor gab es den speziellen Astromodus im aufgefalteten Zustand.

[Google-Blog]

Vorschau Produkt Preis
Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Actua-Display – Obsidian, 128GB Google Pixel 10 – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, innovativer Dreifach-Rückkamera,... 899,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,3 Zoll großem Super Actua-Display – Porcelain, 256GB Google Pixel 10 Pro – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamerasystem,... 1.199,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr als 24 Stunden Akkulaufzeit und 6,8 Zoll großem Super Actua-Display – Moonstone, 256GB Google Pixel 10 Pro XL – Android-Smartphone ohne SIM-Lock, mit Gemini, Dreifach-Rückkamera, mehr... 1.299,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und Unterstützung von Gemini – Aluminiumgehäuse in Polished Silver – Sportarmband in Porcelain – WLAN Google Pixel Watch 4 (41 mm) – Android-Smartwatch mit gewölbtem Display und Fitness-Tracking und... 399,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen
Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und bequem – Wasserabweisend – Bluetooth-kompatibel – Hazel Google Pixel Buds 2a – Kabellose Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung – Leicht und... 149,00 EURAmazon Prime Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2025-08-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.