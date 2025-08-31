Pixel 10: Google hat wieder einen neuen Kameratrick für das Foldable – 10 Pro Fold mit Instant View (Video)

Mit dem vor wenigen Tagen vorgestellten Pixel 10 Pro Fold hat Google ein Smartphone im Portfolio, das schon allein aufgrund seines Formfaktors einige zusätzliche Funktionen bieten kann. In diesem Jahr ist auch ein ganz neuer Fotografiemodus mit dabei, der die Oberfläche der Pixel Kamera in zwei Hälften teilen kann. Gerade bei Fotoshootings sehr hilfreich.



Foldables können bei korrekter Anwendung eine Reihe von Vorteilen haben, die andere Smartphones schon allein aus Platzgründen oder aufgrund des Formfaktors nicht bieten können. Das Team der Pixel Kamera versucht in jedem Jahr, einige spezielle Features auf das faltbare Pixel-Smartphones zu bringen und liefert auch in diesem Jahr wieder ab. Diesmal ist es meiner Meinung nach die bisher nützlichste Funktion.

Mit der neuen Funktion „Instant View“ lässt sich das Display der Kamera-App aufteilen: Auf der einen Hälfte ist die Kamera mit ihrem gewohnten Livebild und den Kontrollmöglichkeiten. Auf der anderen Seite findet sich ein Stream der zuletzt aufgenommenen Bilder, sodass diese stets im Blick behalten können. Dieser Stream kann auch bei aktiver Kameranutzung gescrollt werden, sodass ihr einen schnellen zweiten Kontrollblick darauf werfen oder auch aktuelle Aufnahmen mit den vorherigen vergleichen könnt.

Das funktioniert aber nicht nur für Bilder, sondern auch für Videos. Es ist eine Miniatur-Galerie, die stets mit den letzten Bildern gefüllt wird, so wie ihr das in obiger Animation sehen könnt. Google spricht davon, dass dies eine Optimierung ermöglicht, wenn man einen kleinen Fehler auf der letzten Aufnahme entdeckt – so wie etwa der Klassiker der geschlossenen Augen oder ein mögliches Verwischen oder sehr schnelle Details im Hintergrund.

Im vergangenen Jahr hatte die Kamera des Pixel 9 Fold einen animierten Blickfang für Gruppenfotos erhalten, damit alle Menschen in die Kamera schauen und im Jahr zuvor gab es den speziellen Astromodus im aufgefalteten Zustand.

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-08-28 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.