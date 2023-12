Pixel Fold: Das perfekte Smartphone zur Astrofotografie – Nachthimmel-Fotos sind ohne Stativ möglich (Galerie)

Google hat schon vor einigen Jahren die Astrofotografie auf den Pixel-Smartphones eingeführt, die in den folgenden Jahren immer weiter verbessert wurde. Der vielleicht größte Schritt scheint aber eher zufällig entstanden zu sein und ist technisch bedingt auch nur auf einem einzigen Gerät möglich: Das Pixel Fold erweist sich als das perfekte Smartphone, um den Nachthimmel ganz ohne Stativ fotografieren zu können.



Das faltbare Smartphone Pixel Fold bietet Fans dieses Konzepts eine Reihe von Vorteilen, doch einer war vermutlich nicht geplant und ist aus dem glücklichen Zufall des Formfaktors heraus entstanden: Weil Google auf ein Scharnier mit hoher Reibung setzt und dieses in mehreren Positionen fest einrastet, lässt sich das Smartphone perfekt für die Astrofotografie verwenden. Denn die Kamera lässt sich auf den Nachthimmel ausrichten und bleibt ganz ohne Stativ oder abenteuerliche Befestigung an Ort und Stelle.

Das Scharnier sowie die Platzierung der Kamera ist in diesem Fall der große Pluspunkt. Aber das war noch längst nicht alles, denn durch das innenliegende Touch-Display bleibt das Smartphone und die Kamera nicht nur an Ort und Stelle, sondern lässt sich auch noch bedienen und zeigt ein Vorschaubild an. Alles eine logische Konsequenz des Formfaktors und sicherlich nicht von Beginn an für dieses Feature geplant. Dennoch ein Highlight, das man im Google Store gerne promotet.

Denn vermutlich gibt es mehr Fans der Astrofotografie, als man zunächst meinen würde. Und wenn diese nun ohne Stativ unterwegs sein können, ist ein spontanes Nachtshooting jederzeit möglich. Aber es muss nicht immer der Sternenhimmel sein, denn auch andere beeindruckende Aufnahmen in dieser Kulisse werden dadurch möglich. Die folgenden Beispielfotos hat man im Google Store veröffentlicht.









Erst vor wenigen Wochen wurde übrigens der neue Fotografie-Modus für das Pixel Fold eingeführt, bei dem die fotografierten Personen sich selbst sehen können.

» Pixel Kamera: Astrofotografie ist jetzt wieder mit Ultrawide-Kamera möglich – Rollout für erste Pixel-Nutzer

Letzte Aktualisierung am 12.12.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google Store Blogpost]