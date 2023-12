Pixel Feature Drop: Google bringt neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones – alle Details (Galerie & Video)

Google legt noch ein letztes Mal in diesem Jahr für die Pixel-Smartphones nach, denn man hat vor wenigen Minuten das jüngste Pixel Feature Drop veröffentlicht, mit dem in diesem Monat eher nicht zu rechnen war. Das Pixel Feature Drop für den Monat Dezember bringt eine Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones, auf das Pixel Fold und auch auf das Pixel Tablet. Wir zeigen euch, worauf ihr euch in den nächsten Stunden freuen könnt.



Es sprach einiges dafür, dass Google in diesem Monat kein Pixel Feature Drop veröffentlicht, doch die Hinweise haben sich nicht bewahrheitet. Google hat ein neues Pixel Feature Drop veröffentlicht, das eine ganze Reihe von Verbesserungen im Gepäck hat, mit denen man das Jahr guten Gewissens abschließen kann. Hier ein ausführlicherer Blick auf das Pixel Feature Drop für die Smartphones, das im Laufe der nächsten Stunden und Tage ausgerollt werden soll.

Künstliche Intelligenz mit Gemini Nano

Entgegen der jüngsten Ankündigungen, die Gemini-KI auf das nächste Jahr zu verschieben, rollt man sie jetzt doch für die ersten Nutzer aus. Konkret profitieren ab sofort alle Pixel 8-Nutzer von verbesserten KI-Funktionen, die mit „Gemini Nano“ erstmals auf dem speziell dafür entwickelten Tensor G3 ausgeführt werden. Das zeigt sich auch bei den zahlreichen Verbesserungen, die sich hauptsächlich um die Künstiche Intelligenz drehen.

Video-Optimierung (Video Boost)

Erst vor wenigen Tagen haben wir euch Pixel Video Boost ausführlich erklärt und jetzt rollt Google diese bereits zum Start versprochene Funktion endlich für die Smartphones aus. Zunächst gilt das nur Pixel 8 Pro – nicht für das Pixel 8 – dessen in diesem Modus aufgenommene Videos in die Cloud geschickt und dort verarbeitet werden. Wie das genau funktioniert, könnt ihr im verlinkten Artikel nachlesen.









KI-Zusammenfassung im Google Rekorder

Die Google Rekorder-App kann nun auch ohne Online-Anbindung eine automatische Zusammenfassung von längeren Aufnahmen generieren. Diese Zusammenfassungen konzentrieren sich auf das Wesentliche und sind erst einmal als Inhaltsangabe zu verstehen, ob sich das Lesen oder Anhören der gesamten Aufnahme lohnt.

Nachtsicht im Zeitraffer

Die Pixel 8-Smartphones unterstützen nun die Aufnahme von Zeitraffer-Videos im Nachtsichtmodus. Dafür benötigt ihr ein Stativ oder eine sehr stabile Unterlage, dass das Smartphone vollständig ruhig hält, um mit diesen Aufnahmen die besten Ergebnisse zu erzielen. Somit lassen sich etwas Videos vom verändernden Nachthimmel aufnehmen.

Verbesserte Portraitbeleuchtung bei der Kamera

Der Portraitmodus wird mit jeder Pixel-Generation verbessert und auch jetzt ist es im Zuge des Pixel Feature Drop wieder soweit: Die Portraitbeleuchtung wird optimiert, sodass dank KI keine harten Schatten mehr zu sehen sind und alles noch natürlicher aussieht. Jetzt können alle umwerfend aussehen, auch wenn die Beleuchtung nicht stimmt.

Upgrade für Scharfzeichnen

Scharfzeichnen kann jetzt Fotos von Haustieren wie Hunden oder Katzen noch besser als bisher optimieren. Selbst wenn das Haustier nicht stillsitzt, sollen perfekte Fotos entstehen. Es soll aber auch dafür genutzt werden können, Hintergründe oder Gesichter auf anderen Fotos zu optimieren.









Dual Screen-Fotografie auf Pixel Fold

Ein weiteres praktisches Feature für das Pixel Fold: Bei der Aufnahme von Fotos kann nun festgelegt werden, dass das Motiv nicht nur auf aufgeklappten Hauptdisplay, sondern auch auf dem Außendisplay sichtbar sein soll. So sehen die fotografierten Personen direkt, was sie erwartet bzw. können sich selbst in die beste Position bringen.

Videoanrufe per Pixel-Smartphone am PC

Vorbei sind die Zeiten, in denen Videogespräche über die integrierte Webcam eures Laptops oder Desktop-PCs unscharf waren. Nun könnt ihr euer Pixel-Smartphone für gestochen scharfe Videogespräche nutzen. Schließt euer Pixel Fold oder Pixel-Smartphone ab der sechsten Generation einfach per USB-Anschluss an einen Laptop oder Desktop-PC an – und ihr werdet den Unterschied direkt bemerken.

Intelligente Antworten beim Anruffilter

Der Anruffilter schlägt jetzt noch bessere kontextbezogene Antworten vor, sodass ihr sehr leicht situationsgerecht antworten könnt. Und das ohne den Anruf selbst entgegennehmen zu müssen.

Gescannte Dokumente säubern

Das ist wirklich stark, auch wenn es technisch nicht unbedingt beeindruckend ist: Mit nur einem Wisch lassen sich im Rahmen der neuen Funktion „Säubern“ bereits gescannte oder fotografierte Dokumente von Kratzern, Rissen oder Flecken befreien.

Passkeys für externe Dienste hinzufügen

Der Google Passwortmanager kann jetzt erkennen, wenn ein externes Konto die Nutzung von Passkeys unterstützt und entsprechend das Speichern der Keys vorschlagen.









Reparaturmodus

Wir haben schon vor einiger Zeit über den kommenden Pixel-Reparaturmodus berichtet und jetzt wird dieser für alle Pixel-Smartphones ausgerollt. Wie das funktioniert, erfahrt ihr im verlinkten Artikel und im Laufe der nächsten Tage noch einmal ausführlich hier im Blog.

Smartphone per Pixel Watch entsperren

Mit einer angebundenen Pixel Watch wird es in Kürze möglich sein, das Smartphone zu entsperren. Besonders praktisch, wenn ihr eine Sonnenbrille tragt, keinen Finger freihabt oder auf sonstige Weise die normalen Methoden nicht verwenden könnt.

Glasklare Videoanrufe auf Pixel Tablet

Auch auf dem Pixel Tablet bietet Google nun glasklare Anrufe per Videotelefonie. Die Künstliche Intelligenz sorgt für eine Optimierung.

Spatial Audio für das Pixel Tablet

Schon vor einigen Monaten wurde Spatial Audio für die Pixel-Smartphones eingeführt und jetzt gibt es diesen Raumklang-Sound auch für das Pixel Tablet. Auch das Pixel Fold unterstützt es, sogar ohne Kopfhörer, und natürlich in Kombination auch die Pixel Buds Pro.

Wetter im Weltzeit-Widget

Google integriert das Wetter an immer mehr Stellen, jetzt auch im Weltzeit-Widget. Nutzt ihr die Anzeige der Weltzeit per Widget auf dem Homescreen, seht ihr dort nun auch das Wetter am jeweiligen ausgewählten Standort.

Pixel Watch-Synchronisierung

Die Pixel Watch der ersten Generation unterstützt nach dem Update die Synchronisierung für Bitte nicht stören sowie den Schlafenszeit-Modus. Bisher war das nur mit der Pixel Watch 2 möglich.









Alle Verbesserungen im Überblick

Alle Neuerungen werden parallel zum Dezember-Sicherheitsupdate ab sofort für alle Pixel-Smartphones ausgerollt. Die Updates für die Pixel Watch werden ab dem 12. Dezember für alle Smartwatches ausgerollt.

Zusätzlich ist im Rollout auch Android 14 QPR1 enthalten, das fast schon vergessen war und schlussendlich doch noch erschienen ist. Alle Infos dazu in Kürze.

