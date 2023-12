Pixel Feature Drop: Fällt das Update in diesem Monat aus? Mehrere Hinweise auf eine erneute Verschiebung

Es ist Anfang Dezember und damit eigentlich Zeit für das nächste Pixel Feature Drop, das seit genau drei Jahren zuverlässig in jedem Quartal für die Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Doch in diesem Monat steht ein Fragezeichen hinter dem erwarteten Update, denn es gibt eine ganze Reihe von Hinweisen darauf, dass es in diesem Jahr kein Feature Drop mehr geben wird.



Alle drei Monate dürfen sich Pixel-Nutzer auf ein großes Pixel Feature Drop freuen, das in diesem Monat bereits den dritten Geburtstag feiern kann und im Laufe der Jahre weit über Hundert Verbesserungen im Gepäck hatte. Im Dezember wäre eigentlich wieder ein Feature Drop fällig, das den Nutzern als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk angeboten wird. Darauf hoffen solltet ihr allerdings nicht, denn es gibt gleich mehrere Hinweise darauf, dass es in diesem Monat keines geben wird.

Es gab schon ein Feature Drop in Q4

Das letzte Pixel Feature Drop hatte sich von Anfang September auf Anfang Oktober verschoben – wie üblich ohne Angabe von Gründen. Und damit gab es bereits ein Feature Drop in diesem Quartal, das gerade einmal zwei Monate her ist. Gut möglich, dass es daher im Dezember ausfällt oder erneut um einen Monat auf den Januar verschoben wird. In beiden Fällen hieße das zumindest für den Dezember dasselbe.

Keine Hinweise auf neue Features

In den letzten Jahren gab es in den Wochen vor einem Pixel Feature Drop immer wieder Hinweise auf kommende Funktionen in den Pixel-exklusiven Apps oder Android. Doch während es sonst eine Handvoll oder manchmal auch mehr Entdeckungen gab, herrscht in diesem Monat absolute Ebbe. Mir ist kein einziges neues Feature bekannt, das durch einen Teardown entdeckt worden wäre und nicht durch das kürzliche Android Feature Drop abgedeckt wäre.









Was ist mit Android 14 QPR1 passiert?

Aus irgendeinem Grund hat Google die Android QPR1-Schiene abgebrochen und direkt mit dem nächsten Kapitel begonnen. Zuletzt gab es Android 14 QPR1 Beta 2.2, doch die übliche Beta 3 hat es nie gegeben. Stattdessen hat man nur wenige Tage später mit der neuen Schiene für das nächste Jahr begonnen, nämlich der Android 14 QPR2 Beta. Diese hätte erst im Dezember starten sollen und wird noch bis März 2024 laufen. Da die Pixel Feature Drops hauptsächlich auf den QPR-Versionen basieren und die QPR1 „verschwunden“ ist, könnte das Gleiche auch für das Feature Drop gelten.

Updates kommen, wenn sie fertig sind

Vielleicht hat das Pixel-Team nicht ohne Grund vor einigen Wochen angekündigt, dass Updates kommen, wenn sie fertig sind und man sich keinen zeitlichen Druck mehr machen lässt. Das passt sehr gut zur aktuellen Situation, zum ausgelassenen QPR1 und einem möglichen übersprungenen Feature Drop. Langfristig kann das aber auch bedeuten, dass es manchmal vielleicht mehr als vier Feature Drops gibt. Je nachdem, wann die Entwicklungen abgeschlossen sind.

Google informiert vorab nicht über Feature Drop-Neuerungen, sodass nicht bekannt ist, ob es eines geben wird oder nicht. Dieser Artikel basiert nur auf meinen begründeten Vermutungen.

