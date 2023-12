Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Nutzer ausgerollt (Galerie & Videos)

Bei Google stimmt man sich auf den Winter ein und hat am Donnerstag ein recht umfangreiches Android Feature Drop veröffentlicht, das eine Reiher neuer Funktionen für viele Nutzer im Gepäck hat. Die Neuerungen umfassen sowohl die Android-Smartphones als auch Tablets, die Wear OS-Smartwatches, Google TV sowie auch eine Reihe von neuen Features für Messages. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über alle Ankündigungen, die im Laufe der nächsten Wochen ausgerollt werden sollen.



Der Monat November ist zu Ende und wir erwarten schon für Montag eventuell ein Pixel Feature Drop. Mittlerweile ist es bei Google zur Tradition geworden, wenige Tage zuvor ein Android Feature Drop zu veröffentlichen und auch diesmal ist das wieder der Fall. Man hat das Winter-Paket veröffentlicht, das auch für Nutzer außerhalb der Pixel-Welt interessant ist und die Smartphones, Tablets, Smartwatches und auch Google TV-Geräte mit neuen Funktionen versorgt. Hier findet ihr eine schnelle Zusammenfassung über alle Neuerungen, die in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt werden.

Emoji Kitchen Stickerkombinationen

Das ist fast schon ein Standard-Update, hinter dem aber jede Menge Arbeit steckt: Mit Emoji Kitchen könnt ihr sehr viele verschiedene Emojis miteinander kombinieren, die dann zu neuen Emojis werden. Jetzt hat man die Palette erneut ausgebaut, um noch mehr Kombinationen zu ermöglichen. Erst vor wenigen Wochen haben wir euch gezeigt, wie ihr direkt in der Google Websuche Emoji Kitchen-Sticker erstellen könnt. Diese können in Stickerform an alle anderen Kontakte verschickt werden und sind auch dort sichtbar.









Emoji-Sprachnachrichten

Sprachnachrichten sind nicht bei allen Nutzern beliebt, und das wird sich wohl auch mit dem neuen Feature nicht unbedingt ändern – dennoch gibt es mehr Aufschluss über den Inhalt. Denn ab sofort lassen sich Sprachnachrichten innerhalb von Google Messages mit einem Emoji-Thema versehen.

Google Messages-Reaktionen

Das hatten wir euch bereits vorgestellt und jetzt wird es ausgerollt: Google Messages zeigt bei den zehn meistgenutzten Reaktionen auf eine Nachricht eine kurze Video-Animation. Noch viel mehr Beispiele findet ihr in diesem Artikel.

Neue kostenlose Google TV-Kanäle

Google TV erweitert die Liste der kostenlos verfügbaren TV-Kanäle um zehn weitere Einträge und steht damit nun schon bei 100 Gratis-Kanälen.

Smart Home-Geräte per Wear OS steuern

Google Home für Wear OS erhält ein größeres Update und erlaubt es Nutzern nun, noch mehr Geräte direkt von der Smartwatch aus zu steuern. Ihr könnt Geräte einschalten, ausschalten, Lichtstimmungen ändern und einiges mehr.









Smart Home-Status umstellen

Direkt von der Smartwatch aus lässt sich der Anwesenheitsstatus umstellen, der je nach eigener Konfiguration einen großen Einfluss auf die Abläufe hat. Eine Automatisierung auf Basis der Anwesenheit der Wear OS-Smartwatch gibt es noch nicht, obwohl das sicherlich der sinnvollste Einsatz wäre.

Google Assistant-Abläufe auf Wear OS

Die Google Assistant-Abläufe lassen sich in Kürze auch auf der Wear OS-Smartwatch per Sprachbefehl starten. Das Bearbeiten oder sonstige Konfigurieren der Abläufe ist nicht möglich.

Sicherheitsschlüssel mit PIN

Ihr könnt jetzt eine benutzerdefinierte PIN auf eure FIDO2-Sicherheitsschlüssel für Webseiten oder Apps festlegen, die eine Benutzerverifizierung verlangen. So könnt ihr euch ohne ein umständliches Passwort anmelden. Wenn euer physischer Schlüssel verloren geht oder gestohlen wurde, sind eure Daten nicht gefährdet, da für die Verwendung eurer Anmeldedaten euer benutzerdefinierter PIN-Code erforderlich ist.

Assistant Live-Anzeige auf Wear OS

Wear OS erhält Unterstützung für die neuen Google Assistant Live-Anzeigen. Bisher waren diese nur für wenige Watch Faces verfügbar, doch mit der neuen Variante des ‚auf einen Blick Widget‘ ändert sich das.









KI-Bildbeschreibung mit Google Talkback

Wir haben euch Google Talkback hier im Blog vor einiger Zeit schon einmal vorgestellt und jetzt wird diese App verbessert. Zukünftig wird sie auf Künstliche Intelligenz setzen, um Objekte und Szenerien zu beschreiben. Konkret geht man nichts in Detail, was sich verbessern wird, denn schon zuvor basierte die Erkennung auf KI. Das soll vor allem blinden und sehbehinderten Menschen helfen, auch medial weiterhin möglichst viele Freiheiten zu haben.

Automatische Untertitel und Anrufe annehmen

Sowohl Medien als auch Anrufe sollen unter Android nach dem Update noch barrierefreier als zuvor sein. Man wird die Funktion „Automatische Untertitel“ in noch mehr Sprachen anbieten, wobei Deutsch schon seit langer Zeit unterstützt wird. Außerdem will man es Nutzern ermöglichen, Anrufe per Text zu führen. Eingetippte Texte werden vorgelesen und gesagtes vom anderen Ende wird in Textform gezeigt. Das ermöglicht Telefonate mit taubstummen Personen bzw. Menschen, die nicht sprechen oder hören können.

» Alle Details zu den neuen Wear OS-Features

» Alle Details zu den neuen Messages-Features

Letzte Aktualisierung am 8.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]