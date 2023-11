Google Messages: Emoji-Reaktionen erhalten auffällige Animationen – sind nicht zu übersehen (Video)

Es geht weiter Schlag auf Schlag bei Google Messages. Jetzt wurde wieder eine Neuerung entdeckt, die im Rahmen eines Teardowns bereits genutzt werden kann und wohl in Kürze für viele Nutzer ausgerollt wird: Wird eine Emoji-Reaktion auf eine Nachricht abgegeben, spielt sich direkt über dieser Nachricht eine kleine passende Animation ab. Das sieht überraschend gut aus und dürfte dabei helfen, diese Reaktionen zu verfolgen.



In vielen Messengern haben Nutzer die Möglichkeit, per Emojis auf Nachrichten zu reagieren, ohne dass es einer eigenen Antwort bedarf. Diese Emoji-Reaktionen werden auch bei Google Messages durch kleine Symbole unten der Nachricht dargestellt. Dort sind sie zwar gut sichtbar, aber die Vergabe eines Emojis fällt kaum auf. Das soll sich offenbar ändern, denn die neuen Emoji-Reaktionen-Animationen sind nicht zu übersehen. Schaut euch dazu einmal das folgende Video an.

Für jede Reaktion gibt es eine eigene Animation, die sich auf das vergebene Emoji bezieht. Und diese Animationen sind nicht gerade zurückhaltende gestaltet, sondern können schon das halbe Display einnehmen. Noch dazu sind sie überraschend lang und können mehrere Sekunden dauern. Wenn die Nachricht, auf die sich das Emoji bezieht, noch im Sichtfenster ist, dann lässt sich das mit Sicherheit nicht mehr übersehen.

Spannend wird es sein, wie sich das Feature verhält, wenn die Nachricht nicht mehr im Sichtfeld ist. Oder wenn das Emoji vergeben wird, während die Konversation nicht geöffnet ist. Aber auch in Gruppenchats mit potenziell Dutzenden zeitnahen Reaktionen könnte das interessant und zu einem regelrechten Feuerwerk werden.

» Google Messages: Nachrichten lassen sich schon bald formatieren – Markdown-Unterstützung kommt (Teardown)

[The SpAndroid]

Letzte Aktualisierung am 8.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!