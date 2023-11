Pixel Updates: Googles neuer Update-Turbo, Pixel 8-Beulen, Pixel Launcher, Wallpaper-Download und mehr

Die letzte volle Pixel-Woche im November geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder eine Reihe neuer Infos rund um die aktuellen Pixel-Produkte – von interessanten Einblicken in die Pixel Watch-Technologien über modulare Pixel-Smartphones und KI-Wallpapern bis hin zum Hintergrundbild-Download für das kommende Pixel 8a. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



So funktioniert das Tracking der Pixel Watch 2

Mit der Pixel Watch 2 lassen sich viele Vitalfunktionen tracken und natürlich hat man sich auch Hilfe von Fitbit geholt, um diesen Bereich auszubauen. Im Zuge dessen hat die zweite Smartwatch-Generation das Stress-Tracking sowie ein verbessertes Herzfrequenztracking erhalten. Jetzt erklärt man, wie diese Technologien funktionieren.

» So funktionieren Herzfrequenztracking und Stress-Tracking

Pixel 8: Personalisierte KI-Hintergrundbilder erstellen

Mit den Pixel 8-Smartphones sind Nutzer nicht mehr auf die vorgegebenen Hintergrundbilder angewiesen, sondern können sich mit einem KI-Generator ganz neue Wallpaper erstellen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

» So könnt ihr personalisierte KI-Hintergrundbilder erstellen (Pixel 8)









Kommen modulare Pixel-Smartphones?

Vor etwas mehr als zehn Jahren hat Google erstmals modulare Smartphones vorgestellt und kurz darauf sogar erste Prototypen zum freien Verkauf auf den Markt gebracht. Daraus geworden ist allerdings nicht, doch vielleicht war man der Zeit einfach zu weit voraus. Liegen die Pläne vielleicht noch in der Schublade und werden eines Tages wieder für die Pixel-Smartphones verwendet?

» Google könnte modulare Pixel-Technologien verwenden

Pixel-Updates werden deutlich schneller installiert

Google legt den Update-Turbo ein und installiert Android-Updates nun deutlich schneller als bisher. Erreicht hat man das durch recht simple Verbesserungen, die aber eine gewaltige Auswirkung haben. Je nach Anwendungsfall wird die Geschwindigkeit weit mehr als verdoppelt.

» Pixel-Smartphones sollen Updates schneller installieren

» So hat Google die Android-Updates beschleunigt

Pixel 8-Smartphones mit Beulen unter dem Display

Einigen Pixel 8-Nutzer sind Beulen unter dem Display aufgefallen, die nur bei einem bestimmten Lichteinfall sichtbar werden. Das liegt an der sehr kompakten Bauweise, denn die darunterliegenden Komponenten drücken auf das Display. Google hat den Fall mittlerweile bestätigt, sieht darin aber überhaupt kein Problem.

» Nutzer berichten von Beulen unter dem Pixel 8-Display

» Google bestätigt Pixel 8-Beulen und hält sie für kein Problem

Pixel Launcher entfernt Benachrichtigungs-Menü

Im Pixel Launcher wird im Zuge des Android 14-Updates ein Feature entfernt, das zwar sehr praktisch wäre, aber vielen Nutzern wohl gar nicht bekannt war. Im Kontextmenü einer jeden App ließen sich die aktiven Benachrichtigungen für diese eine App abrufen. Doch jetzt, wo es diese Funktion erstmals in die Medien schafft, hat man sie schon wieder eingestellt.

» Pixel Launcher entfernt Benachrichtigungs-Menü mit Android 14









Pixel 8a Wallpaper zum Download

Das Pixel 8a kommt wohl nicht vor Mai 2024 auf den Markt, aber dennoch sind schon jetzt die Wallpaper durchgesickert. Diese bestehen aus drei Motiven in jeweils zwei Versionen und konzentrieren sich bei dieser Generation auf den Bereich der Edelsteine. Wir bieten euch die Hintergrundbilder allesamt zum Download an.

» Hier bekommt ihr die Pixel 8a-Wallpaper zum Download

