Pixel 8-Smartphones: Google bestätigt Beulen unter dem Display – aber sieht darin kein Problem (Galerie)

Google hat vor einigen Wochen die Pixel 8-Smartphones auf den Markt gebracht, die erstmals auf die Super Actua-Displays setzen, mit denen man nach Expertenmeinung das weltbeste Smartphone-Display verbaut hat. Aktuelle Berichte trüben das Bild aber ein klein wenig, denn immer mehr Nutzer berichten von Beulen unter dem Display. Jetzt hat sich Google zu Wort gemeldet, diese ‚Erhebungen‘ aufgrund der kompakten Bauweise bestätigt und sieht darin kein Problem.



Viele Pixel 8-Nutzer dürften von ihrem neuen Smartphone begeistert sein und sicherlich auch das Display loben, das bei vielen Testern und auch Bewertungen besonders gut weggekommen ist. Nimmt man das Display allerdings in einem bestimmten Winkel unter die Lupe, könnte eine Anomalie auffallen, die man an dieser Stelle nicht erwarten würde – kleine Beulen unter dem Display. In diesen Tagen haben sich gleich eine ganze Reihe von Nutzern gemeldet, denen das aufgefallen ist. Den meisten aber wohl erst, nachdem sie davon erfahren und selbst ganz genau hingesehen haben.

Es handelt sich tatsächlich um „Beulen“, die nur in einem bestimmten Winkel und Lichteinfall zu sehen sind. Diese sind bei normaler Nutzung nicht sichtbar und haben wohl keinerlei Auswirkung auf die Darstellung, aber sie sind dennoch bei einigen Geräten vorhanden. Derzeit ist es also ein versteckter Makel, allerdings haben die Nutzer die berechtigte Sorge, dass das langfristig ein Problem werden könnte. Dabei wollen wir nicht vergessen, dass das Smartphone potenziell sieben Jahre lang mit vollem Support und Updates genutzt werden kann.

Bei den ersten Berichten gingen wir davon aus, dass diese Beulen durch die sehr kompakte Bauweise zu begründen sind. Denn sie treten genau an den Stellen auf, wo es Verschraubungen oder Erhebungen der darunterliegenden Komponenten gibt. Das hat sich jetzt hochoffiziell bestätigt.









Die Beulen finden sich in etwa an den Stellen, wo sich die Schrauben für die inneren Komponenten befinden. Diese drücken auf das Display und lassen somit die Beulen entstehen. Bei der sehr kompakten Smartphone-Bauweise sind Abstände im Millimeterbereich oder noch darunter keine Seltenheit, daher wäre das nicht ganz verwunderlich. Fraglich ist nur, ob das durch zu festen Druck bei der Montage entstanden ist, es einen dauerhaften Druck auf das Display gibt oder dieser nur bei Nutzern mit kräftigen Händen auftritt.

Google bestätigt die Beulen, sieht aber kein Problem:

Googles Statement gegenüber golem

Pixel-8-Telefone haben ein neues Display. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist und nicht verwendet wird, können einige Benutzer unter bestimmten Lichtverhältnissen Abdrücke von Komponenten im Gerät sehen, die wie kleine Beulen aussehen. Es gibt keine Auswirkungen auf die Leistung des Telefons, es ist rein optisch.

Interessanterweise gibt es Berichte, dass einige Nutzer vom Google-Support ein neues Smartphone erhalten haben, was bei „kein Problem“ und „rein optisch“ beim sonst eher abwartenden Support nicht so recht ins Bild passen will. Hoffen wir, dass die Sache damit auf sich beruhen kann und wir nicht in einigen Monaten oder gar Jahren über Probleme berichten müssen, die durch diese Abdrücke verursacht werden.

