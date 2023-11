Pixel 8-Smartphones: Nutzer berichten von Beulen unter dem Display – sind im Alltag kaum sichtbar (Galerie)

Google hat mit den Pixel 8-Smartphones die neuen Super Actua-Displays eingeführt, mit denen man aus dem Stand die Spitze der Display-Charts erreichen konnte. Doch jetzt gibt es Berichte von Nutzern, die eine beunruhigende Entdeckung gemacht haben, die zumindest sekundär auch mit dem Display in Verbindung stehen: Es wurden kleine Beulen entdeckt, die wohl durch die kompakte Konstruktion entstehen.



Viele Pixel 8-Nutzer dürften von ihrem neuen Smartphone begeistert sein und sicherlich auch das Display loben, das bei vielen Testern und auch Bewertungen besonders gut weggekommen ist. Nimmt man das Display allerdings in einem bestimmten Winkel unter die Lupe, könnte eine Anomalie auffallen, die man an dieser Stelle nicht erwarten würde – kleine Beulen unter dem Display. In diesen Tagen haben sich gleich eine ganze Reihe von Nutzern gemeldet, denen das aufgefallen ist.

Es handelt sich tatsächlich um „Beulen“, die nur in einem bestimmten Winkel sichtbar werden. Diese sind im Alltag nicht sichtbar und haben wohl keinerlei Auswirkung auf die Darstellung, aber sie sind dennoch bei einigen Geräten vorhanden. Derzeit ist es also ein versteckter Makel, allerdings haben die Nutzer die berechtigte Sorge, dass das langfristig ein Problem werden könnte. Dabei wollen wir nicht vergessen, dass das Smartphone potenziell sieben Jahre lang mit vollem Support und Updates genutzt werden kann.

Aber woher kommen diese kleinen Beulen? Probleme im Fertigungsprozess sind nicht auszuschließen, doch vor allem das folgende Bild könnte darüber Aufschluss geben.









Die Beulen finden sich in etwa an den Stellen, wo sich die Schrauben für die inneren Komponenten befinden. Man könnte davon ausgehen, dass die Schrauben auf das Display drücken und diese Beulen entstehen lassen. Bei der sehr kompakten Smartphone-Konstruktion sind Abstände im Millimeterbereich oder noch darunter keine Seltenheit, daher wäre das nicht ganz verwunderlich. Belegt ist das bisher noch nicht, aber ein Zusammenhang mit den Schrauben scheint sehr wahrscheinlich.

Möglich, dass das bei der Fertigung passiert ist und das Display bei der Montage vielleicht etwas zu fest auf das Gerät gedrückt wurde. Mutmaßlich aber nur bei wenigen Chargen, denn es melden sich nicht nur Betroffene, sondern viele andere können das Problem selbst auch nicht nachvollziehen. Da die Abstände sehr gering sind, könnte man vielleicht auch nicht ausschließen, dass Nutzer mit kräftigen Händen selbst dafür gesorgt haben, dass das Display auf die Schrauben gedrückt wurde. Ein gewisses Spiel gibt es trotz massiver Konstruktion immer.

Bisher hat sich Google nicht zu dem Sachverhalt geäußert und es muss sich erst noch zeigen, ob es tatsächlich ein Problem ist oder wird.

Letzte Aktualisierung am 17.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]