Pixel 8 Pro & Pixel Watch 2: Die blauen Geräte begeistern – so ist die neue Farbe ‚Bay blue‘ entstanden

Mit dem Start der Pixel 8-Smartphones und der Pixel Watch 2 hat Google eine neue Farbe eingeführt, die stellvertretend für die gesamte 2023er-Generation stehen kann: Bay. Dabei handelt es sich um den Blauton, der auf den Produktfotos und im Marketing sehr häufig verwendet wird. Jetzt verraten die Designer, wie dieser Farbton entstanden ist.



Googles Designer lassen sich für jede Pixel-Generation immer wieder neue Farbtöne und Bezeichnungen einfallen, in denen die Smartphones und weiteren smarten Geräte auf den Markt kommen. Dabei bietet man den Nutzern allerdings keine große Auswahl, sondern bietet die einzelnen Geräte nur in drei bis vier Farben an (Ausnahmen bestätigen die Regel), sodass die Auswahl dieser Töne sehr weise getroffen sein will. In den letzten Jahren bewies man ein glückliches Händchen und hatte immer wieder Farbe eingeführt, die sehr beliebt waren. Stichwort „Oh! So Orange“.

In diesem Jahr hat man den neuen Blauton Bay eingeführt, der aufgrund des Marketings und der Produktbilder sehr eng mit der achten Pixel-Generation verbunden ist – aber nicht nur für diese. Denn nicht nur das Pixel 8 Pro ist in diesem Farbton zu haben, sondern auch die Pixel Watch 2 sowie die neuen Pixel Buds Pro. Es ist laut den Angaben der Designer das erste Mal, dass man einen Farbton Produktübergreifend einführt. Man hatte also hohe Erwartungen.

Schon in den internen Testläufen für den Farbton soll dieser wohl überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben. Viele Mitarbeiter hätten nach Testgeräte in der Farbe Bay Blue gefragt und somit dürften sich die Designer wohl bestätigt gefühlt haben, dass sie einen guten Treffer auf der Farbpalette gemacht haben. Aber wie ist die Idee zu diesem Farbton überhaupt entstanden, der natürlich nicht nur gewürfelt wurde?









Laut der Designerin ist der Farbton vom blauen Himmel inspiriert worden und soll wohl in der Pandemie entstanden sein. Denn in der langen Zeit gab es kaum etwas Hoffnungsvolleres, als nach Draußen zu gehen und in den blauen Himmel zu schauen. Man hatte die Hoffnung, dass die Pandemie beendet sein würde, wenn die Produkte in dieser Farbe auf den Markt kommen würden. Diese Hoffnung hat sich glücklicherweise erfüllt:

Schon früh hatten wir die Hoffnung, dass wir die Pandemie hinter uns lassen würden, wenn diese Produkte tatsächlich auf den Markt kommen würden. Bay wurde von der Idee inspiriert, an einem sonnigen Tag mittags in den Himmel zu schauen. Was gibt es Hoffnungsvolleres, als an einem sonnigen Tag in den Himmel zu schauen?

Obwohl sich der Farbton auch bei den Nutzern sehr großer Beliebtheit erfreut, würde ich nicht davon ausgehen, dass wir diesen mit der nächsten Generation des Jahres 2024 wiedersehen werden. Vielleicht gelegentliche Comebacks in den nächsten Jahren, aber insgesamt würde die Wiederverwendung einer solch auffälligen Farbe sicherlich eine Form des Stillstands suggerieren. Und wer weiß, welche schönen Farbtöne die Designer noch im Köcher haben…

[Google-Blog]