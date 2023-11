Pixel 8 & Pixel 8 Pro: So hat Google die Kameraleiste weiterentwickelt – ein wichtiges Signature-Element (Fotos)

Auch mit den Pixel 8-Smartphones setzt Google wieder auf ein ähnliches Design wie bei den beiden Vorgängern, das sich vor allem durch die Kameraleiste auf der Rückseite auszeichnet. Mit jeder Generation hat sich diese Leiste ein wenig verändert und jetzt geben die Designer einen kleinen Einblick darin, wie das Signature-Element der modernen Pixel-Smartphones weiterentwickelt haben.



Die Pixel-Smartphones der ersten fünf Generationen sahen oftmals etwas beliebig aus und hatten ihr Äußeres mehrfach verändert, sodass keine klare Design-Linie zu erkennen war. Ab der sechsten Generation hat sich das geändert, denn mit dieser wurde die Kameraleiste auf der Rückseite eingeführt, die seit den Pixel 6-Smartphones auf allen Geräten zu finden ist. Von Beginn an war zu erkennen, dass es sich dabei um ein neues Design-Element handelte, dass die Geräte mehrere Jahre lang begleiten wird.

Tatsächlich ist die Kameraleiste heute DAS Signature-Design der Smartphones und sorgt dafür, dass diese sich von der Masse anderer Geräte abheben. Wie diese Leiste entstanden ist und welche Grundidee die einzelnen Teams damit verfolgt haben, haben wir euch erst kürzlich in diesem Artikel zusammengefasst. Doch obwohl die Leiste als solches stets bestehen blieb, hat sie sich mit jeder Generation verändert – auch bei den Pixel 8-Smartphones sieht sie wieder ein wenig anders aus.

Wie die Pixel 8-Designer jetzt verraten haben, will man diese Leiste ganz bewusst zum visuellen Zentrum des Smartphones machen und hat einiges dafür getan, diese prominent hervorzuheben. Während andere Smartphone-Hersteller nicht einmal versuchen, die Kameras in einem schönen Design unterzubringen, ist Google mit dieser Lösung klar im Vorteil.









Wir haben auf dem charakteristischen Design aufgebaut, indem wir unserem Kamerasystem mehr Fokus, Zweck und Schutz verliehen haben.

Die am deutlichsten sichtbare Veränderung ist, dass alle zwei oder drei Kameras in einem einzelnen Rahmen verbaut sind und sich somit nicht mehr voneinander abtrennen. Nur der LED-Blitz sowie der Thermometer-Sensor beim Pixel 8 Pro haben einen eigenen Platz in diesem Rahmen. Aber auch der Rahmen selbst wurde verändert, um sich noch deutlicher als bisher vom Rest der Smartphone-Rückseite abzuheben.

Wir wollten uns auf die Idee konzentrieren, dass die Kamera ein VIP-Element des Pixels ist.

Ich denke, dass den Designern sowohl mit der Einführung der Leiste vor zwei Jahren als auch mit der Weiterentwicklung ein glückliches Händchen bewiesen haben. Vermutlich werden wir diese Leiste auch noch in den nächsten Jahren an den Smartphones sehen und so lange es technisch nicht notwendig ist, wird man die grundlegende Kameraanordnung wohl auch nicht mehr verändern.

[Google-Blog]