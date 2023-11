Android: Google bezahlt die Smartphone-Hersteller für schnelle Sicherheitsupdates + Suchmaschinen-Provision

Google hat die Anforderungen an die Smartphone-Hersteller in den letzten Jahren immer weiter nach oben geschraubt und bietet ihnen das vollständige Google-Paket nur nach Erfüllung der Vorgaben. Doch wie jetzt bekannt wurde, bietet man den Herstellern auch finanzielle Anreize, um das Android-Ökosystem sicherer zu machen: Wie Google-CEO Sundar Pichai höchstpersönlich bestätigt hat, werden die Smartphone-Hersteller gewissermaßen dafür bezahlt, die bereitgestellten Sicherheitsupdates schneller auszuliefern.



Google hat in den letzten Jahren sehr viele Anstrengungen unternommen, um das Android-Ökosystem in puncto Updates zu stärken. Das Betriebssystem wurde weitgehend auf eine modulare Basis gestellt, viele Komponenten werden über den Play Store aktualisiert und die Smartphone-Hersteller haben somit nur noch einen recht geringen Aufwand zur Auslieferung der bereitgestellten Updates. All das hat dazu geführt, dass sich die Update-Situation insgesamt deutlich verbessert hat.

Aber das ist längst nicht alles, denn wie jetzt bekannt wurde, greift Google auch zu finanziellen Mitteln, um die Smartphone-Hersteller von schnellen Updates zu überzeugen. Google-CEO Sundar Pichai hat im Rahmen einer Gerichtsanhörung bestätigt, dass man die Hersteller gewissermaßenn dafür bezahlt, die Sicherheitsupdates schnell und zuverlässig auszurollen. Details wurden dazu zwar nicht genannt, aber das Zeitfenster zwischen Veröffentlichung und Rollout sowie das Gerätealter der unterstützten Smartphones spielt sicherlich eine Rolle.

Allerdings ist es nicht so, dass Google eine Art Prämien-System eingeführt hat und die Hersteller einmal im Jahr einen großen Scheck für ihre erreichten Ziele erhalten. Stattdessen ist die Auszahlung bzw. der Verdienst dieses finanziellen Anreizes an einen Suchmaschinen-Deal gebündelt. Einen solchen hat Google nicht nur mit Apple, Samsung oder Mozilla, sondern offenbar auch mit vielen weiteren Smartphone-Herstellern.









So funktioniert der Suchmaschinen- und Sicherheitsupdates-Deal

Nicht nur Apple erhält von Google eine hübsche Summe für den Platz als Standardsuchmaschine, sondern auch im Android-Ökosystem sind solche Deals nicht ganz fremd – wenn auch in völlig anderen Dimensionen. Die Smartphone-Hersteller erhalten eine gewisse Provision für vermittelte Websuche-Anfragen, wobei zur Höhe und den Modalitäten keine Details bekannt sind. Doch jetzt hat Pichai im Rahmen einer Anhörung ein weiteres interessantes Detail zu diesen Verträgen verraten.

Die Zahlungen an die Smartphone-Hersteller bestehen nicht nur aus den Anteilen der Werbeeinnahmen, sondern werden wohl auch für umgesetzte Anforderungen ausgezahlt. Explizit wird dabei erwähnt, dass ein Teil dieser Zahlungen daran gebunden ist, dass die Smartphone-Hersteller die regelmäßig von Google bereitgestellten Sicherheitsupdates schnell an die Nutzer ausliefern. Man könnte daher sagen, dass Google die Smartphone-Hersteller dafür bezahlt, ihre Geräte in puncto Sicherheit auf dem aktuellen Stand zu halten.

Es handelt sich dabei nicht um Zusatzzahlungen, sondern um gewisse Anteile an den Provisionszahlungen. Wie hoch dieser Anteil ist und über welche Summen wir dabei reden, ist nicht bekannt. Bekannt ist nur, dass Google etwa 26 Milliarden Dollar pro Jahr für den Platz als Standardsuchmaschine ausgibt, wobei 18 Milliarden Dollar an Apple fließen. Bleiben also etwa acht Milliarden für andere Browser- und Smartphone-Hersteller übrig…

» Irre Zahlen: Google zahlt Apple 18 Milliarden Dollar pro Jahr für die Standardsuchmaschine auf dem iPhone

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 3.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!