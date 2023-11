Pixel Watch 2: Nutzer berichten von Problemen beim Aufladen – Smartwatch lädt wohl nicht zuverlässig

Google hat erst vor wenigen Wochen die Pixel Watch 2 auf den Markt gebracht und konnte bisher sehr gute Kritiken für die neue Smartwatch einfahren – vor allem im Vergleich zum Vorgänger. Doch jetzt verbreiten sich Berichte zu einem Problem, das für die Nutzer sehr ärgerlich werden kann: Die Smartwatch lädt nicht vollständig auf, sondern bricht den Ladevorgang immer wieder ab oder lässt sich längere Zeit überhaupt nicht laden.



Mit der Pixel Watch 2 hat Google die Smartwatch schon wieder vom kabellosen Aufladen befreit und setzt auf eine physische Pin-Verbindung. Mit dieser wollte man eigentlich die Probleme der ersten Generation umgehen, doch bei einigen Nutzern hat man damit offenbar das Gegenteil erreicht. Immer mehr Nutzer berichten, dass sich die Smartwatch nicht vollständig aufladen lässt und der Ladevorgang immer wieder abbricht. Die Muster sind ganz unterschiedlich, aber haben den gleichen Effekt: Die Smartwatch ist nicht vollständig aufgeladen (auch nicht zu 80 Prozent oder anderen bekannten Adaptive-Grenzwerten).

Natürlich haben sich die betroffenen Nutzer an den Google-Support gewendet und unterschiedliche Erfahrungen gemacht: Einigen Nutzern wurde wohl ein Austauschgerät angeboten, andere sollen sich auf weitere Untersuchungen gedulden, wieder andere erhielten gar keine Antwort und bei einigen Nutzern soll die bereits begonnene Support-Konversation wohl unterbrochen worden sein. Alles ein Zeichen dafür, dass das Problem Google-intern noch untersucht wird und es somit keine klaren Richtlinien für den Umgang damit gibt. Das bedeutet aber auch, dass das Problem bekannt und mehr oder weniger inoffiziell bestätigt ist.

Wie viele Geräte betroffen sind, lässt sich schwer abschätzen. Denn die Pixel Watch 2 ist erst seit drei Wochen am Markt und viele Nutzer dürften wohl das Bundle aus Pixel 8 Pro + Gratis Pixel Watch 2 gekauft und ihre Smartwatch somit noch gar nicht erhalten haben. Außerdem ist noch unklar, ob es am Ladegerät, an der Pixel Watch-Hardware oder an der Firmware liegt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

