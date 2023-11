Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Nutzer berichten von Problemen bei 5G-Nutzung – Smartphone wird warm und Akku leerer

Die meisten Nutzer der Pixel 8-Smartphones dürften mit ihren neuen Geräten sehr zufrieden sein, denn bisher gab es kaum Berichte über ernsthafte Probleme, die die Freude im Alltag trüben. Doch jetzt bemerken wohl immer mehr Nutzer, dass das Modem in den Smartphones eine echte Schwachstelle ist und bei exzessiver Nutzung dafür sorgt, dass das Smartphone sehr warm wird und deutlich stärker am Akku zieht.



Seit dem Umstieg auf den eigenen Tensor-SoC hat Google einige Problemchen mit dem integrierten Modem. Zwar sind es seit dem holprigen Pixel 6-Start keine schwerwiegenden Probleme mehr, aber dennoch scheint man so manche Herausforderung einfach nicht in den Griff zu bekommen. Denn auch der Nutzer der Pixel 8-Smartphones berichten jetzt bei Reddit, in den Google Support-Foren und an anderen Stellen im Web von Problemen.

Wird die Mobilfunkanbindung (5G) für längere Zeit verwendet, soll das Smartphone wohl spürbar warm (einige verwenden auch das Wörtchen „hot“) werden und der Akkustand deutlich schneller sinken, als bei der Nutzung einer WLAN-Verbindung. In geringem Umfang ist das normal, aber bei den Pixel-Smartphones bleibt es eine Schwachstelle, die auch mit dem neuen Tensor G3 noch nicht behoben worden ist.

Bisher hat sich Google noch nicht zu Wort gemeldet und das Problem bestätigt, daher lässt sich auch die Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit eines Fixes nicht bewerten. Sicherlich lässt sich über ein Firmware-Update ein wenig mehr herausholen, doch das grundsätzliche Problem wird man wohl auch in dieser Generation nicht loswerden.

