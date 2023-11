Google Assistant & Google Keep: Einkaufslisten und Notizen werden in die Notizen-App verschoben

Der Google Assistant bietet den Nutzern viele smarte Möglichkeiten, zu denen auch das Anlegen von Einkaufslisten oder kurzen Notizen gehört. Bisher hat der smarte Assistent für diese auf eine interne Lösung gesetzt, doch jetzt wird das Ganze wie erwartete ausgelagert und die meisten der bisher angelegten Listen zur Notizen-App Google Keep verschoben, wo sie bequemer verwaltet werden können.



Schon vor langer Zeit wurde eine Verbindung zwischen Google Assistant und Google Keep geschaffen, um Notizen und andere Dinge auf beiden Plattformen verwalten zu können. Jetzt startet man mit der Auslagerung aller bisher per Google Assistant angelegter Notizen sowie Einkaufslisten, die von der Assistant-eigenen Infrastruktur zu Google Keep verschoben werden. Neue Listen werden direkt in der Notizen-App gespeichert und auch die bisherigen werden exportiert, wobei die folgenden Dinge beachtet werden sollten:

Wichtig: Einige Ihrer Daten werden möglicherweise nicht verschoben, darunter: Familiennotizen in Ihrem Konto, die auf Smart Displays erstellt wurden. Einige Listen oder Notizen, die für Google Keep zu groß sind, wie zum Beispiel: Notizen oder Listen mit Titeln, die länger als 999 Zeichen sind

Notizen mit mehr als 19.999 Zeichen

Listen mit mehr als 999 Artikeln

Listen mit Elementen, die länger als 999 Zeichen sind Alle Daten, die nicht verschoben werden können, können bis zum 1. Mai 2024 über Google Takeout heruntergeladen werden. Danach werden sie automatisch von den Google-Servern gelöscht.

Die Migration soll ab November 2023, also jetzt starten und es wurde nicht bekannt gegeben, wann man diesen Prozess vollständig abgeschlossen haben will.

