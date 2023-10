Google Keep: Die Notizen-App erhält generative KI – Künstliche Intelligenz verfasst Listen (Teardown)

Die Notizen-App Google Keep macht es Nutzern sehr leicht, Notizen aller Art in der Cloud abzulegen und über alle unterstützen Plattformen hinweg zu synchronisieren. Jetzt steht eine starke neue KI-Funktion vor der Tür, die den Nutzern das Erstellen von Listen nicht nur einfacher machen, sondern in gewisser Weise vollständig abnehmen soll. Die Künstliche Intelligenz soll Listeninhalte vollautomatisch erstellen.



Während die Künstliche Intelligenz den Nutzern in den letzten Jahren mehr oder weniger unbemerkt mit zahlreichen Tools geholfen hat, greift sie im derzeitigen generativen KI-Boom nicht mehr nur unterstützend ein, sondern erstellt die Inhalte gleich vollständig selbst. Das gilt aber nicht nur für GMail und Google Docs, sondern dürfte schon bald auch zur Notizen-App Google Keep kommen. Klingt im ersten Moment vielleicht merkwürdig, dass ausgerechnet Notizen automatisiert erstellt werden sollen, aber zunächst gilt das auch nur für neutrale Listen.

Ein Teardown der aktuellen Android-Version hat ergeben, dass Nutzer nach Eingabe eines Themas eine Liste von Einträgen erwarten können. Als Beispiel für eine ähnliche Funktion innerhalb des damaligen AI Test Kitchen gab man an, dass sich die Nutzer eine Liste von Dingen für ein Picknick zusammenstellen können. Es geht also mehr um neutrale Auflistungen und natürlich nicht um Einkaufslisten oder Ähnliches. Wer von Bard eine Liste verlangt und diese erhält, könnte diese also demnächst direkt in Google Keep verlangen und speichern lassen.

Wie sinnvoll das bei einer Notizen-App ist, mit der man dann einkaufen geht oder Sachen packt, bleibt abzuwarten. Spannend wäre es, ob die KI aus den bisherigen Listen lernt und dann in Zukunft auch daran denkt, das Lieblings-Objekt des Nutzers mit auf die Liste zu schreiben.

