Google Websuche: KI-Inhalte sollen mit Werbeanzeigen finanziert werden – Google kündigt neue Werbeformen an

Die Google Websuche wird in Zukunft um viele KI-Funktionen erweitert werden, die die Nutzer mit zusätzlich dynamisch generierten Inhalten versorgen sollen – sowohl in Form von Text als auch mit KI-generierten Bildern. Im Zuge der Verkündung der Quartalszahlen hat man jetzt angekündigt, dass auch diese Inhalte mit Werbeanzeigen finanziert werden sollen.



Google wird die Websuche in Zukunft mit vielen KI-Features deutlich aufbohren und gibt SGE-Testern schon jetzt die Möglichkeit, einen integrierten ChatBot zu verwenden. Aus finanzieller Sicht ist das für Google allerdings problematisch, denn wie damals bekannt wurde, verschlingen die KI-Anfragen in etwa zehn Mal so viel Serverpower wie eine normale Websuche, sind dabei aber nicht mit Werbeanzeigen versehen. In der Testphase kein Problem, doch langfristig muss sich das natürlich tragen. Und genau daran arbeitet man derzeit.

Es ist für uns äußerst wichtig, dass Werbetreibende bei dieser neuen Erfahrung weiterhin die Möglichkeit haben, potenzielle Kunden entlang ihrer Suchreisen zu erreichen. Wir stellen sicher, dass das Produkt gut funktioniert, wir einen Mehrwert für unser Ökosystem schaffen und dass die Anzeigen gut umgesetzt werden.

Erste Anzeichen von Werbeanzeigen hat es bereits gegeben, doch es ist zu vermuten, dass man je nach Kategorie auch auf spezialisierte Werbeformate setzen wird und das Ganze nicht einfach auf Textanzeigen beschränkt. Denn während die Nutzer in der Websuche nach klickbaren Informationen suchen und somit auch auf Werbebanner klicken, ist eine KI-Anfrage inklusive Antwort wohl oftmals endgültig und erfordert keine weiteren Klicks. Auf der anderen Seite muss man sicherstellen, dass Werbepartner die KI-Antworten nicht beeinflussen können.

Wir dürfen gespannt sein, wie diese Werbeformen schlussendlich aussehen werden.

