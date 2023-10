Windows Phone: Microsoft-CEO Satya Nadella bereut damalige Entscheidung zur Einstellung – Potenzial war da

Der Markt der mobilen Betriebssysteme wird vollständig von Google und Apple dominiert, die sich mit Android und iOS rein rechnerisch in vielen Regionen 100 Prozent der Marktanteile teilen. Aber es gab auch Zeiten, in denen es nach einem Oligopol aussah, in dem auch Windows Phone von Microsoft eine Rolle spielte. Microsoft hat das Betriebssystem schon vor Jahren begraben und jetzt gesteht CEO Satya Nadella, dass das vielleicht ein Fehler war.



Microsoft hatte vor mehr als einem Jahrzehnt große Pläne mit Windows Phone und wollte sowohl Android als auch iOS die damals schon sehr hohen Marktanteile abspenstig machen – bekanntlich mit eher bescheidenem Erfolg. Obwohl man viele Milliarden Dollar in das Betriebssystem und das Ökosystem gesteckt hat, kam man nie über gute fünf Prozent Marktanteil hinaus und es zeigte sich, dass der Anteil sofort nach Microsofts Investitions-Stopp in den Keller rutschte. Der damalige Neo-CEO Satya Nadella zog dem gesamten Produkt daher den Stecker, was er heute wohl nicht mehr tun würde.

Die Entscheidung, über die, glaube ich, viele reden – und eine der schwierigsten Entscheidungen, die ich getroffen habe, als ich CEO wurde – war unser Ausstieg aus dem, was ich damals das Mobiltelefon nenne. Im Nachhinein denke ich, dass es Möglichkeiten gegeben hätte, es zum Laufen zu bringen, indem wir vielleicht die Kategorie der Computer zwischen PCs, Tablets und Telefonen neu erfunden hätten.

Im Zuge der Verkündung der Quartalszahlen hat Nadella geäußert, dass er diese Entscheidung vielleicht rückblickend anders treffen würde und Windows Phone mit einem neuen Ansatz großes Potenzial haben könnte. Damit dürfte er gar nicht so unrecht haben, denn Microsoft ist anders aufgestellt als Google und Apple, sodass man mit mehr Durchhaltevermögen und mutigen Entscheidungen etwas hätte erreichen können.

Auch die vorherigen Microsoft-CEOs Bill Gates und Steve Ballmer hatten sich in der Vergangenheit ähnlich geäußert. Allerdings mit dem Unterschied, dass Nadealla noch immer am Steuer ist und einen Neustart wagen könnte…

[The Verge]