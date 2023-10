YouTube Music: Neuer Kurzwahl-Bereich kommt auf die Startseite – zeigt personalisierte Vorschläge (Screenshots)

Google legt bei YouTube Music nach und will es den Nutzern leichter machen, die passenden Titel für den eigenen Musikgeschmack noch schneller zu finden. Ein neuer Bereich auf der Startseite mit der passenden Bezeichnung „Kurzwahl“ gibt schnellen Zugriff auf die meistgehörten Künstler, Alben, Playlisten sowie Vorschläge basierend auf der bisherigen Nutzung. Der Rollout soll bald beginnen.



Die Startseite von YouTube Music begrüßt die Nutzer seit langer Zeit mit smarten Vorschlägen, die auf der jüngsten Nutzung basieren und in Form von mehreren Karussells dargestellt werden. Davon will man sich bald verabschieden und hat den Start von „Speed Dial“, zu Deutsch wohl „Kurzwahl“ angekündigt, dass stattdessen in einem 3×3 Gitter die personalisierten Highlights zeigt. Darin können sich die zuletzt gehörten Künstler, Alben, Playlisten oder auch Vorschläge befinden.

Die Darstellung zeigt das Coverbild sowie den Titel des vorgeschlagenen Inhalts. Doch anders als bisher, springt ihr nicht direkt in die volle Wiedergabe-Oberfläche, sondern bleibt auf der Startseite, während die Musik über das Overlay am unteren Rand zu spielen beginnt. Dadurch bleibt ein schneller Wechsel möglich und die aktuelle Auswahl wird durch einen weißen Rahmen sowie eine Animation symbolisiert. Wer nicht genügend Inhalte findet, kann mit einem Tap auf „mehr“ weitere Listen abrufen.

Das neue Feature wurde gestern parallel zu einigen weiteren Neuerungen angekündigt und soll im Laufe der nächsten Monate (ja, nicht Tage) für alle Nutzer ausgerollt werden.

