Pixel 8 Pro: Das Smartphone wird zum Display-König – Googles Pro-Modell benötigt deutlich weniger Energie

Glaubt man gleich mehreren Testberichten, dann haben die Pixel 8-Smartphones das derzeit beste Display und setzen sich damit noch vor den üblichen Verdächtigen Apple und Samsung an die Spitze. Doch Googles Super Actua-Display erreicht nicht nur sehr gute Darstellungswerte, sondern ist vor allem beim Pixel 8 Pro auch noch extrem energieeffizient. Ein neuer Test zeigt, dass das Display deutlich weniger Energie benötigt als die Konkurrenz oder der eigene Vorgänger.



Die Pixel 8-Smartphones bringen das derzeit beste Smartphone-Display mit, was von mehreren Testberichten gestützt wird und auch in der subjektiven Wahrnehmung vieler Reviewer unterstrichen wurde. Google scheint mit dem Super Actua-Display also einiges richtig gemacht zu haben bzw. das richtige Panel für den Einsatz ausgewählt zu haben. Denn auch wenn man diesem erstmals einen eigenen Markennamen spendiert, so stammt es doch aus dem Hause Samsung. Es handelt sich beim Pixel 8 Pro um ein Samsung E7 AMOLED-Display.

Obiges Diagramm zeigt, dass das Display auch in puncto Energieverbrauch an der Spitze liegt. Verglichen wird der Verbrauch bei 960 Nits, die vom Pixel 8 Pro mit nur 3 Watt erreicht werden. Der Vorgänger Pixel 7 Pro benötigte dafür noch 6,4 Watt – also mehr als das doppelte. Aber auch das iPhone 14 Pro Max sowie das Samsung Galaxy S23 Ultra benötigten knapp vier Watt (das iPhone sogar noch etwas mehr), um diese durchschnittliche Helligkeit zu erreichen.

Und wieder einmal muss man zu den Pixel 8-Smartphones sagen, dass Googles Ingenieure enorm gute Arbeit geleistet haben. Denn es ist nicht nur das Panel selbst, sondern auch die umfangreichen Softwareanpassungen, die schlussendlich zu einem solchen Ergebnis führen. Aber auch die Möglichkeit, die Bildwiederholfrequenz dynamisch auf bis zu 1 FPS senken zu können, spielt eine wichtige Rolle.

Artikel wurde aktualisiert, um Test des Pixel 8 Pro zu konkretisieren.

