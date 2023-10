Pixel, Tensor, Titan, Super-Actua-Display und Co: Google baut neue Markenwelt um die Pixel-Smartphones auf

Google hat mit Pixel vor mittlerweile sieben Jahren eine neue Smartphone-Marke aus dem Boden gestampft, die mit hohem Werbedruck und viel Geduld bekannt gemacht wurde. Die Marke ist längst etabliert und dürfte vor allem mit den letzten Smartphone-Generationen eine gewisse Zugkraft entwickelt haben, aber man will sich wohl nicht allein darauf verlassen. Bei der neuen Generation fällt auf, dass Google eine ganze Markenwelt etablieren möchte.



Viele erfolgreiche Google-Produkte sind zu ihrer eigenen Marke geworden und auch mit den Pixel-Smartphones ist Google dieses Kunststück gelungen. Nachdem die Marke mit den Smartphones bekannt gemacht wurde, baut man das Portfolio jetzt mit weiteren Produkten aus: Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel Buds, Pixel Watch und wer weiß, was in den nächsten Jahren noch folgt. Mit „Pixel“ dürfte man sich sehr bewusst von „Google“ abgrenzen, auch wenn das Google-G stets präsent ist. Das hat sich erst vor zwei Jahren gezeigt, als die Google Watch zur Pixel Watch wurde.

Pixel, Tensor, Titan, Super-Actua

Nachdem die Marke weitestgehend bekannt ist, setzt man nun wohl verstärkt auf eine Markenwelt, deren einzelne Bezeichnungen sich untereinander stärken. Schon seit dem Start im Pixel 6 spricht man immer wieder von Tensor, statt wie bisher von einem „Chip“ oder „SoC“. Mittlerweile ist auch Tensor zur Marke geworden und wer einen Tensor-SoC möchte, der muss zu einem Pixel greifen. Ähnlich lief es zuvor mit dem Sicherheitschip Titan, auch wenn dieser längst nicht so bekannt ist.

Mit den Pixel 8-Smartphones spricht man plötzlich vom Super-Actua-Display und nicht mehr einfach vom „Display“. Es ist klar, dass „Super-Actua“ eine neue Google-Marke ist, auf der man in den nächsten Jahren aufbauen dürfte. Und somit deckt man mit Tensor, Titan und Super-Actua bereits drei Kategorien ab, die es nur in den Pixel-Smartphones gibt. Alle Marken stärken sich gegenseitig und können einfach parallel beworben werden.









Pixel Kamera, Pixel VPN, Pixel Rekorder

Aber die Markenwelt ändert natürlich nicht bei der Hardware. Schon seit längerer Zeit gibt es den Pixel Rekorder, der zwar immer wieder auch als Google Rekorder bezeichnet wird, aber einen ersten Schritt zur Markenbindung beitrug. Mit der achten Pixel-Generation kommen zwei weitere Marken dazu, mit denen sich diese Bindung fortsetzen wird: Vor wenigen Tagen wurde die Google Kamera zu Pixel Kamera und das Google One VPN heißt auf den Pixel-Smartphones plötzlich Pixel VPN by Google One.

Sowohl die Kamera als auch das VPN und zum Teil der Rekorder stehen gewissermaßen unter Beobachtung und können immer wieder mit neuen Features begeistern. Und wer sich für diese Apps interessiert, der muss sich eben ein Pixel-Smartphone zulegen – daran erinnert jetzt schon der Name.

—

Ich erwarte, dass es in den nächsten Jahren und vielleicht schon Monaten weitere Marken geben wird, die mit der Pixel-Produktwelt in Verbindung stehen werden. Dabei reicht es offensichtlich schon aus, bereits bekannten Funktionen eine neue Bezeichnung zu geben. Es ist sicherlich nicht die schlechteste Strategie und die Etablierung der neuen Marken läuft praktisch nebenbei, ohne viele Ressourcen darin investieren zu müssen. Dennoch zahlen sie auf das Pixel-Konto ein. Für Google dürfte sich das schnell auszahlen.