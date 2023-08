Google Rekorder auf Pixel 8: Künstliche Intelligenz soll Transkriptionen zusammenfassen können; auch Offline

Die Plattform Google Rekorder ist in einem vermeintlich simplen Bereich unterwegs, überrascht aber immer wieder mit starken Funktionen, um die Sprachaufzeichnung bequemer und deutlich praktischer zu gestalten. Parallel zum Start der Pixel 8-Smartphones könnte man ein neues Feature ausrollen, auf das so mancher Nutzer gewartet haben dürfte: Eine KI-gestützte Zusammenfassung für Transkriptionen – und das auch Offline.



Eine der Stärken von Google Rekorder ist es, dass sich die Sprachaufzeichnungen automatisch transkribieren lassen, sodass diese in Textform zur Verfügung stehen. Doch wer einen langen Text vor sich hat, könnte sehr schnell die Lust verlieren, sodass ein kommendes Feature helfen soll: Aus einer angeblich internen Quelle geht hervor, dass der Rekorder den transkribierten Text auf Wunsch abkürzen und eine Inhaltszusammenfassung liefern kann – natürlich per KI.

Solche KI-Funktionen für schnelle Inhaltszusammenfassungen verbreiten sich derzeit in einigen Produkten, auch bei Google Docs oder in GMail, aber beim Rekorder gibt es dennoch eine Besonderheit: Denn das Ganze soll Offline und ohne jegliche Cloudanbindung funktionieren. Ob das die Qualität mindern könnte, wird sich erst nach dem Start feststellen lassen. Weil das Ganze mit dem Pixel 8-Start in Verbindung gebracht wird, könnte Google den Smartphones wohl starke lokale KI-Funktionen spendieren.

» YouTube Music: Import von neuen Podcast-Folgen per RSS kommt – sowohl für Creator als auch Nutzer