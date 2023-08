Google Chromecast: Der Gastmodus wurde eingestellt – keine Streams mehr außerhalb des WLAN-Netzwerks

Der Google Chromecast ist schon vor längerer Zeit mit dem Umstieg auf das Google TV-Betriebssystem in die nächste Evolutionsstufe gestartet, die sich mittlerweile recht weit verbreitet haben dürfte. Doch auch die alten Chromecast-Generationen erfreuen sich noch sehr großer Beliebtheit und so dürften es viele Nutzer bedauern, dass man jetzt eine Art Geheimtipp-Funktion einstellt: Der Gastmodus ist verschwunden.



Die ersten drei Generationen des Google Chromecast, alle bis zum Wechsel auf das Google TV-Konzept, boten Unterstützung für den Chromecast Gastmodus. Wir haben euch diesen Modus hier im Blog vor längerer Zeit ausführlich erklärt, mit dem es Gästen bzw. Nutzern ohne Zugang zum WLAN-Netzwerk möglich war, Inhalte auf den Dongle zu übertragen. Das dürfte nicht jeder gekannt haben, war aber äußerst praktisch. Leider sind die letzten beiden Sätze in der Vergangenheitsform geschrieben.

Denn Google hat diesen Modus schon im Laufe der letzten Wochen deutlich zurückgefahren und wird es in diesen Tagen für alle Nutzer einstellen. Erst heute kam das neue Google System Update mit der Ankündigung, einige Nutzer konnten es schon zuvor nicht mehr verwenden und auch die Einstellungsmöglichkeiten sind verschwunden. Es wird wohl nicht so einfach möglich sein, das per Bastelei zurückzubringen.

Es ist wirklich schade, dass man diese Funktion, die keine echte Softwarepflege benötigt und auch die Google-Server nicht belastet, ohne Not einstellt. Denn die Chromecasts gehören zur „it just works“-Gerätegruppe, die man auch nach vielen Jahren noch verwenden kann. Dementsprechend dürften hinter Millionen Fernsehern auch heute noch Chromecast 1 bis Chromecast 3 hängen – jetzt leider mit einer Funktion weniger…

[9to5Google]