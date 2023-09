Pixel Watch: Die Smartwatch sollte schon mit den Pixel 6-Smartphones erscheinen – als ‚Google Watch‘ (Leak)

Vor ziemlich genau einem Jahr hat Google die erste Pixel Watch auf den Markt gebracht und wird in Kürze mit der zweiten Generation nachlegen. Schon damals gab es recht handfeste Spekulationen darüber, dass die Smartwatch sehr viel früher auf den Markt kommen sollte – und jetzt ist es wohl belegt. Tatsächlich sollte die Smartwatch unter der Bezeichnung Google Watch parallel zu den Pixel 6-Smartphones auf den Markt kommen.



Google hat im Oktober 2022 die lange erwartete Pixel Watch auf den Markt gebracht, über die es mit einer ungewöhnlich langen Vorlaufzeit handfeste Leaks gegeben hat. Bereits im Frühjahr 2021, also ganze 18 Monate vor der Präsentation, hatten Leaker offizielle Renderbilder präsentiert. Schon damals hatte ich darüber spekuliert, dass man die Smartwatch recht spontan verschoben haben muss, denn sie war im Sommer 2021 fertig entwickelt und selbst das Marketingmaterial lag zur Verwendung in der Schublade.

Google Watch oder Pixel Watch?

Jetzt hat der Leaker Kamila obiges Renderbild sowie den unten eingebundenen Schriftzug veröffentlicht und belegt damit, dass die Pixel Watch eigentlich schon 2021 parallel zu den Pixel 6-Smartphones auf den Markt kommen sollte. Allerdings nicht als „Pixel Watch“, sondern damals noch als „Google Watch“. Obwohl die Verbindung zu den Pixel-Smartphones eine wichtige Rolle spielt, ähnlich wie bei den Pixel Buds, wollte man wohl die eigene Marke unterstreichen. Warum man sich dann doch dagegen entschieden hat, kann nur spekuliert werden.

Ich denke, dass damals die Entscheidung für den Aufbau des Pixel-Portfolios gefallen ist, mitsamt den kürzlich präsentierten Geräten Pixel Tablet und Pixel Fold. Eine „Google Watch“ hätte da kaum ins Bild gepasst. Was vielleicht auch eine Rolle gespielt hat: Die seit langer Zeit sichtbare Orientierung der Pixel-Marke an Apple wäre damit erneut unterstrichen worden. Denn auch in Cupertino heißt es „Apple Watch“ und nicht „iWatch“. Es hätte aber auch dem GoogleWatchBlog eine ganz neue Bedeutung gegeben 😉









Google hat eine veraltete Smartwatch auf den Markt gebracht

Mit diesem Leak bestätigt sich leider noch eine weitere Vermutung, mit der man sich sicherlich keinen Gefallen getan hat: Die für Oktober 2021 geplante Smartwatch wurde erst ein ganzes Jahr später auf den Markt gebracht – und zwar exakt dieses Modell. Man hat keinerlei Veränderungen vorgenommen, sodass die Smartwatch schon zum Release ein ganzes Jahr alt war. Kein Wunder, dass man in puncto Spezifikationen nicht gerade punkten konnte.

Wenn es keine Veränderungen gab, wird es wohl keine technischen Schwierigkeiten gegeben haben, mit denen eine Verschiebung begründet werden könnte. Daher will ich noch einmal meine Vermutung vom vergangenen Jahr in Erinnerung rufen: Google hat die Smartwatch verschoben, um Samsung eine Wear OS-Exklusivität von einem ganzen Jahr einzuräumen. Das dürfte die Bedingung dafür gewesen sein, dass Samsung die eigene Smartwatch-Plattform wieder fallenlässt und zu Wear OS zurück wechselt. Die von Samsung mutmaßlich geforderte Exklusivität dürfte dann auch die Pixel Watch/Google Watch umfasst haben.

Kurzfristig hatte sich das für Google ausgezahlt, denn Wear OS konnte dank Samsung einen gewaltigen Sprung machen. Allerdings zog sich der Neustart dadurch über einen langen Zeitraum und man hat sich selbst den Einstieg in den Smartwatch-Markt unnötig schwer gemacht. Hoffen wir, dass nicht auch die Pixel Watch 2, die in wenigen Wochen startet, bereits für das vergangene Jahr geplant war und ebenfalls ein Jahr in der Schublade lag…

