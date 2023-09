Pixel Watch 2: Das ist Googles neue Smartwatch – alle Infos zum Design, Spezifikationen und mehr (Video)

Der Countdown läuft: Google wird in weniger als zwei Wochen die neue Pixel Watch 2 vorstellen, über die lange Zeit nicht sicher gewesen ist, ob sie in diesem Jahr überhaupt erscheinen wird. Mittlerweile ist das Erscheinen absolut sicher und weil es in den vergangenen Wochen immer wieder neue Leaks und teilweise offizielle Informationen bzw. Teaser von Google gegeben hat, wollen wir an dieser Stelle alle bisher bekannten Details zur zweiten Google-Smartwatch zusammenfassen.



Die erste Generation der Pixel Watch wurde über mehrere Jahre heiß erwartet, war schlussendlich aber nicht der große Wurf, den sich viele Nutzer versprochen hatten. Die Kombination aus nicht ganz zeitgemäßer Hardware, einem überzogenen Preis und den nach wie vor bestehenden Schwächen in Wear OS hat dafür gesorgt, dass sich die Smartwatch schlecht verkauft. Google wird das mit der zweiten Generation nicht so schnell ändern können, aber dennoch vielleicht an den richtigen Stellschrauben drehen.

Die zweite Pixel Watch-Generation wird sich nicht grundsätzlich verändern, das wäre bei den langen Entwicklungszyklen auch sehr überraschend, aber auf den Stärken des Vorgängers aufbauen. Weil sich der Entwicklungsaufwand daher in Grenzen hält, fallen auch die Leaks in diesem Jahr deutlich geringer aus. Daher wurde (auch von mir) längere Zeit gezweifelt, ob es in diesem Jahr überhaupt ein neues Modell geben wird oder man sich dieses für die 2024er-Serie aufspart. Mittlerweile ist es auch durch Googles Teaser absolut sicher, dass es eine Pixel Watch parallel zu den Pixel 8-Smartphones in diesem Oktober geben wird.

Schauen wir uns einmal alle bisher bekannten Informationen zur Pixel Watch 2 in der Übersicht an. Weil sich diese, wie bereits erwähnt, nicht grundsätzlich vom Vorgänger unterscheidet, könnt ihr alle Info-Lücken theoretisch mit den Daten der ersten Generation auffüllen. Tatsächlich ist noch nicht einmal sicher, ob die Smartwatch überhaupt „Pixel Watch 2“ heißen wird, aber das ist ohnehin nur eine Randnotiz und die Wahrscheinlichkeit für diese Bezeichnung recht hoch.









Produktbezeichnung: Pixel Watch 2

Soc: Qualcomm Snapdragon W5 Quadcore mit 1,7 Gigahertz + Adreno GPU mit 1 GHz

Display: 1,24 Zoll OLED-Display von Samsung (384×384 Pixel)

Akku: 306 mAh, 24 Stunden mit AoD und 48 Stunden ohne AoD

Sensoren: Wie Vorgänger + Hauttemperatursensor, Stresslevel-Sensor

Abmessungen: 41mm Durchmesser, 12,3mm stark

Gewicht: 26 Gramm (falls Wechsel auf Alu-Body)

Rahmen: Alu statt Edelstahl

Weiteres: Größere Krone, neue Sensor-Anordnung nach Fitbit-Prinzip

Erst kürzlich wurde bekannt, dass die Pixel Watch 2 aus Alu gefertigt werden soll, was zwar die Robustheit etwas herunterzieht, aber dafür eine leichtere Bauweise ermöglicht. Äußerlich wird man das wohl nicht bemerken.

Das Design bleibt weitgehend unverändert

Es ist nicht zu erwarten, dass Google schon bei der zweiten Generation das Design verändert. Tatsächlich hat man dazu auch gar nicht so viele Möglichkeiten, denn das Display bleibt rund, die Krone an Ort und Stelle und die Gesamtform lässt sich wegen des selbstgeschaffenen Armband-Standards ebenfalls nicht ohne großen Nutzerprotest ändern. Aus Teasern geht allerdings hervor, dass die Krone größer ist als bei der ersten Generation. Durch die Formgebung des proprietären Verschlusses hat man sich auch ein wenig selbst in die Schranken gewiesen, denn ein größeres Gerät ist damit kaum möglich. Wie man das in Zukunft lösen will oder ob man an der Gesamtgröße dauerhaft festhalten möchte, bleibt abzuwarten. Auch Smartphones ändern sich auf der Vorderseite nicht mehr sonderlich, weil die Möglichkeiten recht beschränkt sind.

Neue Armbänder kommen

Schon jetzt wissen wir, dass Google parallel zur Pixel Watch 2 mindestens vier neue Armbänder auf den Markt bringen wird. Bekannt sind bisher ein neues Active-Band in Coral (siehe erstes Bild im Artikel) und einmal eine Sportvariante mit Perforation für eine verbesserte Atmungsaktivität (siehe obiges Bild). Weiterhin wollen wir nicht die Metall-Armbänder vergessen, die bereits im vergangenen Jahr angekündigt wurden und bisher nur zur Hälfte auf dem Markt sind. Die kürzlich gestarteten Glieder-Armbänder könnten mit der zweiten Generation Unterstützung von den Mesh-Armbändern bekommen.

Weitere Bilder und Informationen zu den Armbändern findet ihr in diesem Artikel und erste echte Fotos in diesem Artikel. Erst vor wenigen Tagen sind die neuen Pixel Watch-Metallbänder geleakt worden.









Bilder der Pixel Watch 2









Hat Google die Pixel Watch 2 schon frühzeitig gezeigt?

‚Pixel‘ ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA ein wichtiger Sponsor der Fußballnationalmannschaft der Frauen und anlässlich des WM-Starts hatte man obigen Werbespot veröffentlicht. In diesem zeigt sich das neue Sport-Armband, das erst ab Herbst verfügbar sein soll – also parallel zur Pixel Watch 2. Ich würde nicht ausschließen, dass wir in diesem Video schon die Pixel Watch 2 gesehen haben. Aber wie dem auch sei, erst vor einer Woche hat Google obiges Teaservideo veröffentlicht und damit vieles offiziell gemacht.

Viele neue Watch Faces

Nicht nur mit neuen Farben und Armbändern will man sich in puncto Design vom Vorgänger absetzen, sondern auch mit neuen Watch Faces. Wir haben euch bereits eine Galerie mit allen neuen Watch Faces gezeigt, die viel Abwechslung auf das Display bringen. Ihr findet sie auf dieser Seite.

Schnellere Wear OS-Updates?

Derzeit befindet man sich in den letzten Zügen zur Vorbereitung eines umfangreichen Wear OS Beta-Kanals, mit dem sich die Vorabversionen ähnlich leicht auf der Pixel Watch installieren lassen, wie man es von den Pixel-Smartphones kennt. Alle Infos zu diesem neuen Beta-Programm findet ihr in diesem Artikel.

