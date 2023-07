Pixel Watch: Neues Armband in Coral zeigt sich – dürfte mit der zweiten Generation in den Verkauf gehen

Google bietet die Pixel Watch in einer Reihe von unterschiedlichen Farben an, wobei sowohl das Gehäuse als auch das Band in der Wunschfarbe ausgewählt werden kann. Außerdem bietet man zusätzliche Armbänder in unterschiedlichen Materialien zum Kauf an, wobei bisher nicht das gesamte präsentierte Portfolio erhältlich ist. Jetzt sind Bilder einer Coral-Variante aufgetaucht, die nie erhältlich war.



So wie viele große Smartwatch-Marken bietet auch Google den Nutzern die Möglichkeit, das Armband auszutauschen, um einen möglichst breiten Geschmack zu treffen. Erst kürzlich wurden neue Metall-Glieder-Armbänder auf den Markt gebracht und wir warten noch auf die Mesh-Armbänder, aber auch im Active-Bereich ist noch nicht alles auf dem Markt. Jetzt sind Fotos eines Kunststoff-Armbands in der Farbe Coral aufgetaucht, das sich bisher nur einmal kurz im Oktober zur Präsentation der Smartwatch gezeigt hat.

Die Fotos stammen von Amazon UK, sodass wir davon ausgehen können, dass Google das Band doch noch in den Verkauf bringen will und vielleicht schon für die zweite Generation einplant. Denn wenn alles wie erwartet läuft, wird schon in drei Monaten die Pixel Watch 2 auf den Markt kommen, die nach allem was bisher bekannt ist auch in puncto Armbändern zur ersten Generation kompatibel ist.

