Pixel Watch: Die neuen Metall-Armbänder sind da – und auf diese Mesh-Armbänder warten wir noch (Galerie)

Die erste Generation der Pixel Watch ist schon seit längerer Zeit auf dem Markt und schon in weniger als vier Monaten erwarten wir den Nachfolger, der sich äußerlich wohl kaum vom Vorgänger unterscheiden soll. Es ist daher davon auszugehen, dass auch die zusätzlich erhältlichen Armbänder auf beiden Generationen verwendet werden können und das Portfolio weiter wächst. Wir zeigen euch, welche Bänder bereits angekündigt, aber noch nicht in den Verkauf gebracht wurden.



Erst vor wenigen Tagen hat Google die neuen Metall-Armbänder für die Pixel Watch auf den Markt gebracht, die erstmals im Oktober letzten Jahres angekündigt wurden. Diese lassen sich recht leicht über den von Google entwickelten Verschluss anbringen und sind mit wenigen Handgriffen ausgetauscht. Schon seit dem Verkaufsstart gibt es eine Reihe von unterschiedlichen Armbändern aus verschiedenen Materialien und Farben, aus denen die Nutzer wählen konnten.

Die neuen Metall-Armbänder sollen durch ihr zeitloses Design überzeugen, setzen auf weiche Kurven und klare Linien sowie den stilvollen Auftritt im Gesamtpaket mit der Smartwatch.Mit dem mitgelieferten Größenwerkzeug könnt ihr außerdem ganz einfach Glieder hinzufügen oder entfernen. Ihr könnt für diese Variante zwischen den beiden Farben gebürstetes Silber oder mattes Schwarz wählen. Weitere Farben dürfte es wohl so schnell nicht geben, aber wie sieht es mit anderen Bändern aus?

In der damaligen Ankündigung wurden nicht nur die jetzt erhältlichen Glieder-Armbänder gezeigt, sondern auch eine Mesh-Variante, die für manche Nutzer vielleicht etwas moderner wirkt und noch dazu angenehmer zu tragen sein könnte. Die Produktion dürfte man wohl auf unbestimmte Zeit verschoben haben, aber dennoch wollen wir euch zeigen, was in Zukunft noch kommen kann. Vielleicht im Zuge der Pixel Watch 2 und den hoffentlich daraus resultierenden höheren Verkaufszahlen.

Das Metall-Mesh-Armband soll in den Farben polished silver, matte black sowie champagne gold angeboten werden. Man beschreibt es mit den folgenden Worten:

Made of stainless steel mesh, this fashionable band combines grace and durability. So you can go anywhere and do anything in style.