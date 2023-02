Pixel Watch: Nur 500.000 Smartwatches verkauft? Für Google sind die Geräte dennoch ein großer Erfolg

Die erste Pixel Watch ist seit einigen Monaten auf dem Markt und es zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Smartwatch kein großer Erfolg ist. Dank halboffizieller Zahlen wissen wir recht genau, wie viele Google-Smartwatches sich im Umlauf befinden – aktuell eine halbe Million Geräte. Dennoch kann Google grundsätzlich zufrieden sein und auf diesem Fundament aufbauen.



Über mehrere Jahre haben begeisterte Pixel-Nutzer, oder die, die es werden noch wollen, auf eine Google-Smartwatch gewartet. Mehrfach wurde die Smartwatch verschoben und erst Ende 2022 sollte es dann endlich soweit sein. Doch leider hat man der Smartwatch die lange Entwicklungszeit angemerkt, denn Google hat nicht unbedingt die allerbesten Komponenten verbaut und dann auch noch eine hohe Zahl auf das Preisschild geschrieben. Keine gute Kombination, um einen ersten großen Erfolg zu landen. Den gab es dann auch nicht.

Wenn wir uns auf die Zahlen aus dem Play Store verlassen, dann sind aktuell ziemlich genau 500.000 Pixel Watch im Umlauf. Dabei ist allerdings zu beachten, dass man die Smartwatch in den ersten zwei Wochen massenhaft verschenkt hat, denn zu jedem Pixel 7 Pro-Kauf gab es eine Pixel Watch Gratis – diese Aktion dürften sehr viele genutzt haben. Diese Aktion in Kombination mit den eher durchwachsenen Reviews und dem allgemein als zu teuer empfundenen Verkaufspreis dürften dafür gesorgt haben, dass die tatsächlich verkauften Geräte überschaubar sind.

Aber das ist alles kein Problem, denn Google wird sicherlich nicht mit einem großen Erfolg gerechnet haben. Nicht ohne Grund hat man die Smartwatch in Massen verschenkt, um die Lager schon von Beginn an zu leeren. Denn natürlich ist die Produktion von 500.000 Geräten oder einer Million Geräten günstiger als die von 100.000 Geräten – bezogen auf den Einzelpreis. Gleichzeitig sorgt jede Pixel Watch dafür, dass das Wear OS-Ökosystem um einen weiteren Nutzer wächst.









Google kann auf diesem Fundament aufbauen

Wichtig war es, überhaupt erst einmal eine Smartwatch am Markt zu haben und deren Entwicklung weitestgehend abgeschlossen zu haben. Jetzt lässt sich darauf aufbauen und das Pixel-Ökosystem in Ruhe voranbringen. Vermutlich wird auch die zweite Generation kein Verkaufsschlager und vielleicht auch nicht die dritte. Aber danach wird es dann interessant, denn spätestens ab der vierten Generation hat man die Entwicklung vollständig zu einem Zeitpunkt begonnen, an dem die erste Generation bereits am Markt war.

Natürlich schwingt bei Google immer ein wenig die Gefahr mit, dass man bei Misserfolg schnell den Stecker zieht. Ginge es nur um Wear OS allein, wäre diese Gefahr sogar sehr hoch. Doch das Pixel-Portfolio hat eine hohe Relevanz und somit wird Google auch mehrere Flops verzeihen und auf eine langfristige Etablierung setzen. Auch bei den Pixel-Smartphones hat es bis zur sechsten Generation gedauert, bis die Smartphones auch außerhalb der Google-Fans Beachtung fanden und sich mittlerweile immer besser verkaufen.

Bisher wissen wir allerdings noch gar nicht, ob auch die Pixel Watch jährlich in einer neuen Generation erscheinen wird. Ich halte das zwar für sehr wahrscheinlich, aber Stand Heute gibt es noch keinen einzigen Leak in diese Richtung.